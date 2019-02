Zürich vor 11 Stunden

Studie

Wissenschaftlich bewiesen: So sieht ein schöner Penis aus

Eine wissenschaftliche Studie von Züricher Forschern zeigt, welche Penisse bei Frauen gut ankommen. Eines hat die Studie mit dem Namen "What is a good looking penis?" herausgefunden: Die Länge ist nicht so wichtig, wie Männer glauben.