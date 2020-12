Das ist schon eklig: Schweizer Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sich in Männerbärten mehr Schmutz findet, als in manchem Hundefell. Die Studie fand in einer Klinik in Zürich statt. Hier wurden insgesamt Abstriche von 18 Männern zwischen 18 und 76 Jahren genommen. Insgesamt wurden diese dann mit den Abstrichen von 30 Hunden verglichen. Die Ergebnisse sprechen für sich.

Bärte sind dreckiger als Hundefell

Die Ergebnisse zeigten, dass die Bärte von Männern dreckiger, verschmutzter und reicher an Keimen waren, als Fell von Hunden. Eigentliches Ziel der schweizer Studie war, herauszufinden, ob Männer mit Bart Hundekrankheiten aufnehmen können.

Studienautor Andreas Gutzeit sagte gegenüber der BBC, dass Hunde, im Vergleich zu den bärtigen Männern, sehr sauber seien. Insgesamt sieben gesundheitsbedrohliche Mikroben wurden in durch die Abstrichen gefunden. Die Keimbelastung bei den untersuchten Hunden, war nur bei einem Drittel aller Hunde vergleichbar hoch.

Zugegeben, ist es möglich an sämtlichen Körperstellen Bakterienabstriche zu nehmen und diese auf gesundheitsschädliche Keime zu untersuchen. Das menschliche Immunsystem wehrt jedoch die Mehrheit davon täglich ab und schützt so den Organismus vor gefährlichen Erregern. Darüber hinaus hatte die schweizer Studie eine relativ geringe Teilnehmerzahl. Daher handelt es sich eher um eine Stichprobe, die nicht für die Allgemeinheit übertragbar ist.

Die Studie scheitert an der Allgemeinheit

Dennoch sollte Bartträgern bewusst sein, dass Barthaare eben auch Haare sind. Und genau wie die Haare am Kopf, benötigen diese auch hin und wieder ein gewissen Maß an Pflege. Alles über die korrekte Bartpflege lesen Sie hier.