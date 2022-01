Nur wenige Grippe-Fälle im vergangenen Jahr

Influenza-Saison blieb wegen Corona-Maßnahmen nahezu komplett aus

Gesundheitsexperten rechnen mit einer Rückkehr

Seit knapp zwei Jahren ist Covid-19 die dominierende Infektionskrankheit in Deutschland. Die sonst übliche und jährlich wiederkehrende Grippesaison hingegen fiel auch im vergangenen Jahr aus. Doch das könne sich unter Umständen schon bald ändern.

Corona-Maßnahmen verhindern Grippewelle

„Die Influenza ist nicht verschwunden, aber sie schafft es nicht, in ein exponentielles Wachstum reinzugehen“, erklärt Mediziner Johannes Knobloch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die Ursachen dafür liegen unter anderem bei verschiedenen Corona-Maßnahmen: So verringern etwa die Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen das Risiko einer Tröpfcheninfektion. Die Grippe hatte es also schwerer, sich ungestört auszubreiten.

Vor Beginn der Corona-Pandemie traten Grippewellen immer saisonal auf, gerade Kinder und Eltern gerieten regelmäßig in Kontakt mit dem Virus, was bei vielen zu einer "Kernimmunität" führte. Diese verhinderte schwere Erkrankungen, die Menschen seien sozusagen gegen Influenza "geboostert", so Knobloch.

Das könne sich jedoch mit einem Ende der Corona-Pandemie und der dazugehörigen Maßnahmen schnell ändern, wie der Hausärzteverband Hamburg erklärt: "Es ist zu befürchten, dass uns im nächsten Jahr eine starke Grippewelle bevorstehen wird, wenn die AHA-L Maßnahmen nicht mehr so stringent eingehalten werden und es zwei Jahrgänge von Kindern gibt, die noch wenig bis gar keinen Kontakt zu Grippeviren hatten", wird die Verbandsvorsitzende Jana Husemann von der dpa zitiert. Die AHA-L Maßnahmen (Abstandhalten, Hygieneregeln, Alltagsmaske und Lüften) wurden gerade zu Beginn der Corona-Pandemie zu einem populären Instrument zur Bekämpfung von Covid-19.