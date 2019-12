Sport im Winter: Ist es gesund bei kalten Temperaturen Sport zu treiben?

Sport im Winter kann Körper und Geist stärken

Solange es nicht übermäßig schneit oder gefährlich glatt ist, kann Sport bei eisigen Temperaturen Körper und Geist stärken. So kann zum Beispiel das Immunsystem gestärkt werden und auch das körperliche Wohlbefinden steigen. Stiftung Warentest zeigt, weshalb Training in der Kälte gut tut.

Risiko einer Erkältung senken

Erkältungsviren haben es schwieriger sich auszubreiten. Denn: Die kalte Luft beim Laufen befeuchtet die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus wird die Immunabwehr durch die Bewegung und die wechselnden Temperaturen angeregt.

Bei körperliche Aktivität steigt die Laune

Im Winter leiden viele Menschen aufgrund der kalten und düsteren Jahreszeit an Winterdepressionen oder zumindest an einem Stimmungstief. Sport kann bei der Bekämpfung von Depressionen eine wichtige Rolle spielen, wie die Zeitschrift für Sportmedizin verdeutlicht. Durch die Bewegung entstehen positive Gefühle und eine bessere Stimmung.

Zum Video "Zeigen Liegestütze wie gesund man ist?"

