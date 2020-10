Am Pool entspannen, eine Runde im Ruheraum dösen, eine Massage genießen, einfach mal die Seele baumeln lassen... Vor ein paar Monaten buchte der Wellnesswillige einfach einen Termin und ließ es sich gut gehen. Seit Corona gelten andere Regeln, die je nach Land oder Bundesland anders aussehen können. Am besten informiert man sich im Vorfeld über die jeweiligen Maßnahmen am Wunschort und -hotel. Eines ist sicher: Jeder Hotelier und jedes andere Unternehmen ist an der Gesundheit seiner Gäste interessiert und wird dementsprechend seine Hygienestandards ausrichten.

Sauna und Lüften

Auch wer es nicht glaubt, Saunagänge und Wellnessanwendungen sind erlaubt - sofern die aktuellen Regeln eingehalten werden. Viren werden durch die Aerosole, die beim Sprechen entstehen, übertragen. Das heißt - auch wenn es vielleicht schwer fällt - einfach mal die Klappe halten. Es sei denn, man sitzt daheim zu zweit oder mit weiteren Mitgliedern der Hausgemeinschaft in der hauseigenen Sauna.

Bei 60 Grad sterben Viren ab, daher sollte man in öffentlichen Saunen ruhig einen Blick auf das Thermometer riskieren, es gibt auch Schwitzräume, die weniger Hitze bieten. Zudem, in Zeiten von Corona, spielen Belüftungssysteme, die für für regelmäßigen Luftaustausch sorgen eine Rolle. Wer es genau wissen will, fragt einfach beim jeweiligen Betreiber nach. Ansonsten gelten in der Sauna und im Wellnessbereich die allgemein gültigen Hygienestandards: Abstand halten, Desinfektionsmittel benutzen und regelmäßig Hände waschen.

Maske im öffentlichen Raum

Eine Maske in der Sauna aufzusetzen, das braucht man nicht. Anders ist es auf dem Weg dorthin - vom Spind zur Saunatür, kann es Vorschrift sein, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. So gerüstet heißt es nun: Tür auf!

Verdammt ist das heiß hier, mag sich der eine oder andere denken, der zum ersten Mal eine Sauna betritt. Keine Angst, man befindet sich hier nicht in der Vorstufe zu Hölle, sondern in bester Gesellschaft, denn die anderen, die sich auf den Holzbänken tummeln und schwitzen, was das Zeug hält, tun es genau wie man selbst: Entweder der Neugierde wegen, oder, weil man sich nach einem Saunagang wunderbar entspannt und vollkommen rein fühlt. Oder beides.

Wellnessbehandlung

Als Erdbeere auf dem Sahnekuchen, den die Sauna darstellt, gilt eine Wellnessbehandlung, die sich der Saunagänger nach dem Schwitzen gönnt. Die Sache mit dem Wellness funktioniert natürlich auch ohne einen Saunagang. Auch hier gilt: Rechtzeitig vorher in Erfahrung bringen, welche Behandlungen statt finden und einen festen Termin buchen. Je nach Bundesland können unterschiedliche Regeln gelten. In Hotels mit einem Wellnessangebot sind die Wellnessbereiche unter strengen Hygieneregeln zum Teil wieder geöffnet. Das ist möglich, weil - ebenso wie in Thermen mit entsprechenden Angeboten - die Anzahl der Gäste reduziert ist. In allen öffentlich zugänglichen Bereichen muss ein Abstand von 1,50 Metern möglich sein. Zum Teil führt das zu neuen Ein- und Ausgängen. Gäste - sowohl vom Hotel, als auch von außerhalb, müssen sich registrieren lassen.

Leitfaden für Kosmetik

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrstpflege (BGW) hat bereis im Mai einen Leitfaden für Kosmetikstudios herausgegeben, darin ist unter anderem festgelegt, dass Mitarbeiter - falls der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, einen Mund- Nasenschutz tragen müssen. Kunden und Kundinnen müssen ebenfalls einen Mund-Nasenschutz tragen. Bei Behandlungen im Gesicht, müssen die Beschäftigten mindestens eine FFP2-, KN95- oder N95-Maske tragen - ergänzt um Schutzbrille oder Gesichtsschild zum Schutz vor Kontaktinfektionen. Zum Schutz der Kunden dürfen diese Masken kein Ausatemventil enthalten

Zurück zur Sauna: Wer öfter eine Sauna besucht, der sollte nicht enttäuscht sein, Aufgüsse sind derzeit meistens verboten. Dennoch lohnt sich ein Saunabesuch, denn saunieren soll gesund sein, das Gefühl der porentiefen Reinheit bekommt man gratis dazu. Wer will das nicht, gesund und sauber durch das Leben gehen?

Schweiß ohne Fleiß

In der Sauna ist eines allerdings anderes als im richtigen Leben, hier kommt der Schweiß ganz ohne Fleiß. Es reicht, sich einfach auf eine der Holzbänke zu setzen (je höher man sitzt, desto heißer brennt die Luft) und dann einfach abwarten was passiert. Je nach Typ und Alter perlt bereits nach wenigen Sekunden, spätestens nach einigen Minuten der Schweiß vom nackten Körper herab, ganz ohne eigenes Zutun.

80 bis 105 Grad Celsius zeigt das Thermometer in der Sauna an, fast wirkt es empörend rund eine Viertelstunde schwitzen zu sollen, damit der positive Effekt eintreten kann und dann reicht es nicht, das Ganze ein einziges Mal über sich ergehen zu lassen, Profis raten zu zwei bis drei Durchgängen. Das heißt, 15 Minuten sitzen und schwitzen, 15 Minuten abkühlen.

Das Abkühlen ist ähnlich gemeint wie das Schwitzen, nämlich richtig: Erst ganz heiß und dann möglichst kalt. Wage mutige tauchen nach der kalten Dusche oder dem ebensokalten Guss mit dem Wasserschlauch noch in ein Becken mit richtig kaltem Wasser ein. Nun gut, wer es aushält, den macht es stärker. Alle anderen, denen der Kreislauf Kapriolen spielen würde, dürfen es auch kühl statt eiskalt angehen. Besonders Schreibtischtäter dürften sich jetzt freuen: Saunieren entspannt die von der Büro- (oder sonstigen Arbeit) angespannten Muskeln und regt zur Regenerierung an.

Viel trinken

Rund ein halber Liter Wasser rinnt beim Saunieren einfach so davon, dieser Verlust ist unbedingt und möglichst unverzüglich wieder auszugleichen. Also: Trinken, trinken, trinken. Am besten natürlich Wasser oder Fruchtsaftschorle mit viel Wasser und wenig Saft.

Alkoholfreies Bier geht auch - Getränke mit Alkohol würden den Kreislauf zu sehr belasten. Anja Vorndran/bgw