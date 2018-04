Mit Bewegung wohlfühlen

In der kalten Jahreszeit fällt es meist schwer, sich zum Sport zu motivieren. Für eine abendliche Joggingrunde ist es bereits zu dunkel, für dieselbe am Samstagvormittag zu kalt und windig. Auch die kuschlige Wärme im Wohnzimmer lässt uns eher an die Badewanne, Bücher oder das TV-Programm denken. Doch was passiert, wenn wir uns nicht bewegen? Muskeln werden abgebaut, Rückenschmerzen und Verspannungen entstehen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck sind nur einige Folgen des Bewegungsmangels.

Bewegung kann also als präventive Maßnahme zum Vorbeugen von Krankheiten führen, allerdings ruft diese Motivation allenfalls ein Pflichtgefühl beim Menschen hervor. Besser ist es, wenn man sich bewusst macht, welcher Sport einem Spaß bereitet. Nicht jeder empfindet Freude über den nächsten Volkslauf, während andere mit Yoga nichts anfangen können. Hat man seinen persönlichen Favoriten gefunden, sollte man die Einheiten als Auszeit betrachten. So kann man wunderbar entspannen und Ruheoasen in den Alltag einbauen. Wellness bedeutet, sich im eigenen Körper wohl zu fühlen, wozu natürlich auch die körperliche Verfassung zählt. Unter diesem Aspekt macht es keinen Sinn, sich aus Pflichtbewusstsein heraus zu zwingen und bis zur Erschöpfung zu trainieren, denn dies kann Frust und Demotivation hervorrufen. Das Training sollte individuell angepasst werden, oft hilft einem das Fachpersonal in Fitnessstudios oder Vereinen weiter. Kommunikation und das Lauschen auf die Bedürfnisse des eigenen Organismus helfen bei der Erstellung eines optimalen Trainingsplans. Fehlt mal wieder die Lust an der Bewegung, kann man zum Beispiel in die Sauna gehen und so zumindest das Immunsystem und den Kreislauf in Schwung zu bringen. Auch die mentale Wellness darf nicht zu kurz kommen: hier wäre tatsächlich die Badewanne mit dem Lieblingsbuch eine gute Wahl. Iris Müller