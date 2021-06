Wasserwacht: Diese 20 Bade-Regeln sorgen für Sicherheit

Weil die Urlaubsreisen wegen der Pandemie immer noch eingeschränkt sind, machen viele alternativ Urlaub zu Hause und verbringen die heißen Sonnentage an nahegelegenen Seen, Flüssen oder Freibädern. Damit werden teure Reise- und Unterkunftskosten gespart und es eröffnet sich die Möglichkeit, schöne neue Orte in der Umgebung kennenzulernen. Das macht Spaß!

Trotzdem sollten zur Sicherheit dringend ein paar Regeln beachtet werden. Die meisten Unfälle am Wasser passieren nicht, weil jemand nicht schwimmen kann, sondern vielmehr durch Unterschätzung der Hitze, die zum Beispiel den Kreislauf runterfährt. Egal, wo du baden gehst, diese 20 Bade-Regeln sind wichtig, um dich selbst und deine Mitmenschen vor Gefahren, Unfällen oder Verletzungen zu schützen.

Bayerische Wasserwacht: Diese Bade-Regeln sollte jeder kennen

Beachte Warnhinweise, Begrenzungen, Absperrungen und Bojen! Tauche nicht mit beschädigtem Trommelfell oder Erkältung! Springe nie in unbekanntes oder trübes Gewässer! Meide Wehre und Strudel! Bade nie allein. Schwimme lange strecken nie ohne Bootsbegleitung! Rufe im Notfall rechtzeitig laut um Hilfe! Beachte die besonderen Gefahren am und im Meer! Bleibe weg von Schiffen und Wasserfahrzeugen! Achte auf die Wassertemperatur! Springe nie erhitzt ins Wasser. Kühle dich davor ab! Bade nicht mit vollem Magen! Gehe nicht übermüdet ins Wasser! Schwimme oder tauche nie im Bereich von Sprunganlagen! Unterlasse das Rennen am Beckenrand! Verlasse das Wasser sofort, wenn du frierst! Trockne dich nach dem Baden gut ab! Stoße andere nie ins Wasser! Verlasse bei Sturm, Gischt oder Gewitter das Wasser! Gehe nicht unter Alkohol-, Medikamenten- oder Drogeneinfluss ins Wasser! Benutze als Nichtschwimmer nie aufblasbare Schwimmkörper als Schwimmhilfe! Meide Wasserpflanzen!

Die Wasserwacht ist 24 Stunden täglich an sieben Tagen die Woche erreichbar und einsatzbereit. Zögere nicht, Hilfe zu holen, sofern ein Notfall vorliegt. Hier findest du die Wasserwacht in deiner Nähe.

Du willst die Bade-Regeln noch einmal genauer nachlesen? Auf der Homepage der bayerischen Wasserwacht findest du alle Bade-Regeln und weitere ausführliche Informationen.

Baden im Sommer: So schützt du dich zusätzlich

Des Weiteren ist es sinnvoll, deine Haut regelmäßig mit Sonnencreme (mindestens LSF 30) einzucremen, um einen Sonnenbrand vorzubeugen. Außerdem solltest du genug Wasser trinken, sodass dein Körper nicht dehydriert und dein Kreislauf nicht schlapp macht.

Eine Kopfbedeckung*, ein Schirm* oder der Schatten eines Baumes sind auch von Vorteil, um sich vor der hohen Sonneneinstrahlung zu schützen. Eine große Auswahl an Sonnencreme findest du auf Amazon.

Mit diesem wertvollen Wissen bist du vor Gefahren gewappnet und dir steht nichts mehr im Weg, einen entspannten und sonnigen Tag am Wasser zu verbringen. Vorzugsweise ohne Sonnenbrand, Unfällen und Verletzungen, dafür mit viel Spaß und guter Laune! Wer sich einen Swimming Pool für zu Hause anschaffen möchte, sollte sich unseren Artikel mit Tipps und Empfehlungen durchlesen.

