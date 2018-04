Bewegungsmangel Gesundheitsfeind Nr. 1

Gäbe es eine Pille, die die Arterioskleroseentwicklung hemmt, die Fließeigenschaft des Blutes verbessert bei gleichzeitigem antithrombotischem Effekt, die optimale Entwicklung von Körper und Geist begünstigt und noch dazu körperliche und geistige Leistungseinbußen, bedingt durch das Alter, vermeiden hilft - wie würde ein solches Medikament gefeiert werden? Dabei ist dieses Medikament vorhanden! Es heißt geeignetes, individuell angepasstes körperliches Training vom Kindes- bis zum Greisenalter.

Aber wie viel Bewegung brauchen wir? An dieser Frage haben viele Sportmediziner über Jahre hinweg geforscht. Es ist zwar eine Tatsache, dass zum jetzigen Zeitpunkt niemand exakt definieren kann, wo das Optimum körperlicher Bewegung liegt. Tatsache ist aber auch, dass der gegenwärtige Bewegungsmangel als Gesundheitsfeind Nr. 1 identifiziert worden ist. Als ein weiteres Ergebnis der Untersuchungen kam heraus, dass sich 95 Prozent aller Freizeitsportler überfordern ohne es zu wissen bzw. es nicht wahrhaben wollen. Sie trainieren nach dem Motto: Sport muss schon ein bisschen wehtun, wenn er richtig sein soll...

Um Abhilfe zu schaffen, haben sich Sportmediziner und Therapeuten mit Bewegungsprogrammen beschäftigt, so dass jedem interessierten Freizeitsportler ein geeignetes, individuell angepasstes Trainingsprogramm angeboten werden kann. Auch wenn kaum finanzielle Mittel für die Prävention zur Verfügung stehen, gewähren die Krankenkassen hier freiwillig finanzielle Unterstützung. Den Kassen ist sehr wohl bekannt, dass Bewegungsmangel infolge von Krankheit oder Verletzungen zu erheblichen Einschränkungen der Leistungsfähigkeit, der Belastbarkeit von Herz und Kreislauf sowie des Haltungs- und Bewegungsapparates führen.



Je eher, desto besser

Je früher mit dem dosierten und kontrollierten Training begonnen wird, desto größer sind die Erfolge. Dabei ist die Anleitung von Therapeuten sehr wichtig. Ohne Korrektur und Kontrolle eines erfahrenen Therapeuten sind die Trainierenden in der Regel überfordert und laufen Gefahr, sich durch ihre Aktivitäten neue gesundheitliche Schädigungen einzuhandeln. Zudem hat sich in Orthopädie, Chirurgie und Traumatologie die Erkenntnis durchgesetzt, dass für das Muskelaufbautraining der Einsatz funktionell konzipierter Trainingsgeräte entscheidend ist. Siegfried Höhler