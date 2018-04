Abnehmen mit dem Life Fitness Club

75 Personen haben im Zeitraum von Mai bis April an der Life Abnehmstudie teilgenommen. Ziel dieser Studie war es, festzustellen, wie viel man mit einer Ernährungsveränderung und gezielter Bewegung erreichen kann.

Die Ergebnisse sprechen für sich: Die Probanden haben ihr Körpergewicht in den vier Wochen um durchschnittlich 4,8 Kilogramm reduziert. Ein weiterer positiver Effekt des Fitnesstrainings: Der Großteil der Teilnehmer hat in dieser Zeit sein Wohlbefinden auf einer Skala von 0 bis 5 um mehr als 3 Skalapunkte erhöhen können. Ihre Laune und ihr körperliches Wohlbefinden habe sich massiv erhöht - so das Fazit der Testpersonen.



Wohlgefühl auf Dauer

In einer weiteren Befragung gaben einige Probanden an, dass die Vortragsreihen, das Einzel-Coaching und die gute Betreuung ihre Motivation massiv gesteigert und dauerhaft hochgehalten haben. Der Großteil hat sich nach der Studie entschieden, Fitness dauerhaft in sein Leben einzubauen, um dadurch auch das Wohlfühlgelfühl auf Dauer zu erhalten.

"Die Nachfrage an der Abnehmstudie war riesig, wir konnten aber leider nur 75 Teilnehmer aufnehmen", berichtet Nadja Stettner, Fitnessökonomin B.A. Jedoch hat sie gute Nachrichten: "Da es sich bei der Studie um eine größere und dauerhafte Studie in Zusammenarbeit mit einer Sporthochschule handelt, haben wir uns entschieden, eine zweite Staffel der Abnehmstudie in Kitzingen anzubieten."



Die Anforderungen

Die Testpersonen sollten zum Großteil nicht allzu regelmäßig und viel Sport betreiben und aktuell keine Diät halten. Für die vier Wochen ist ausschließlich eine Umlagenpauschale in Höhe von 29 Euro zu begleichen. Die Teilnehmer erwartet ein Personal Trainer, der die Einweisung inkl. Köperfettanalyse sowie eine individuelle Trainingsplan-Erstellung übernimmt. Vier Wochen lang sind dann Fitnesstraining im Life Zirkelsystem, Gruppenkurse, Personal Coaching sowie freies Training angesagt. Außerdem besuchen die Teilnehmer die Vortragsreihe der Abnehmstudie. red