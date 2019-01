Einmal im Monat eigenes Sperma injiziert: Ein 33-jähriger Mann in Irland war der festen Überzeugung, dass ihm sein Ejakulat im Unterarm helfen würde, seine Rückenschmerzen zu bekämpfen. Damit lag er allerdings falsch: Was wirklich gegen Rückenschmerzen hilft, erfahren Sie in unserem Überblick zum Thema Rückenschmerzen.

Arzt fiel roter Unterarm des Mannes auf

Die Prozedur des Spermaspritzens vollzog der 33-jährige Ire über eineinhalb Jahre. Aufgefallen ist das Ganze, als der Mann wieder einmal beim Arzt war. Wegen seiner Rückenschmerzen. Doch den Ärzten fiel direkt sein rechter Unterarm auf: Dieser war rot und komplett angeschwollen.

Die Ärzte untersuchten und röntgten den Patienten. Zunächst schien es für die Mediziner, als befinde sich ein Abszess tief unter der Haut. Doch der 33-Jährige klärte die Ärzte über seine ungewöhnliche Methode der Selbstbehandlung mit dem Sperma auf. Die Ärzte waren fassungslos.

