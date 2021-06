Deutschland aktualisiert vor 25 Minuten

Hitze

Sonnenstich: Bei diesen Anzeichen solltest du schnell handeln

Der Sommer ist endlich angekommen und bringt so einige heiße Tage mit sich. Man möchte die Zeit am liebsten so viel es geht draußen verbringen, ob im Freibad, im Park oder auf der Terrasse. Dabei unterschätzt man die Sonne leicht - ein Sonnenstich droht. Wie du einen Sonnenstich vermeidest und bei welchen Anzeichen du reagieren musst, erfährst du in diesem Artikel.