Ziele und Ergebnisse der Sonnencreme-Studie

Darauf solltest du beim Kauf von Sonnencremes achten

So lange kannst du Sonnencremes benutzen

Sonnencreme ist wichtig, um unsere Haut vor schädlichen Sonnenstrahlen zu schützen. Einige konventionelle Sonnencremes sollten jedoch nach einer Saison entsorgt werden, wenn sich darin ein bestimmter UV-Filter befindet.

Ziele und Ergebnisse der Sonnencreme-Studie

Französischen Wissenschaftler*innen veröffentlichten die Ergebnisse ihrer Studie im Fachjournal „Chemical Research in Toxicology“. Im Mittelpunkt standen zwei Substanzen. Der chemische UV-Filter Octocrylen und Benzophenon, dem DNA-schädigende, hormonaktive und krebserregende Eigenschaften zugeschrieben werden. Benzophenon ist in Lebensmitteln oder Lebensmittelverpackungen in den Vereinigten Staaten verboten.

In der Studie wurden neun Sonnenschutzpräparate aus der EU sowie acht aus den USA mit Lichtschutzfaktor 50 sofort nach dem Kauf und sechs Wochen später geprüft. In 16 der untersuchten Sonnenschutzmittel befand sich der UV-Filter Octocrylen und nur ein Produkt war Octocrylen-frei. Folgende Fragen sollten geklärt werden:

Ist Benzophenon in den untersuchten Sonnenschutzmitteln enthalten? Steigt die Benzophenon-Konzentration im Laufe der Zeit in den Produkten an? Ist der Abbau von Octocrylen die Ursache für die Benzophenon-Belastung?

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass sich in den 16 Produkten mit Octocrylen bereits kurz nach dem Kauf Benzophenon befand, das während des Herstellungsprozesses des UV-Filters Octocrylen entsteht. Sechs Wochen später stieg die Konzentration um fast das Doppelte an (von 39 mg/kg auf 75 mg/kg Benzophenon). Allein in dem Produkt, das von Beginn an kein Octocrylen enthielt, konnten die Forschenden kein Benzophenon feststellen. Die Fachleute empfehlen, Octocrylen in Kosmetika sicherheitshalber zu verbieten. Dabei sei nicht nur Benzophenon gesundheitsschädlich, sondern auch Octocrylen selbst. Denn beide Substanzen stehen in Verdacht, Krebs zu erregen und den Hormonhaushalt zu beeinflussen. Dabei ist Benzophenon nicht nur in konventionellen Sonnenschutzcremes, sondern auch in anderen Körperpflegeprodukten, wie Anti-Aging-Cremes enthalten.

Welche UV-Filter werden in Sonnencremes verwendet?

Eine gute Sonnencreme zeichnet sich dadurch aus, dass sie sowohl vor UVA- als auch vor UVB-Strahlen schützt. Denn nur so kannst du sicher sein, dass du vor den sonnenbrandauslösenden UVB-Strahlen geschützt bist und vor den UVA-Strahlen, die die Hautalterung fördern. Meist werden deshalb mehrere Filter in einer Sonnencreme verwendet. Der Lichtschutzfaktor (LSF), der auf den Produkten vermerkt ist, bezieht sich dabei auf die UVB-Strahlung. Du solltest also darauf achten, dass auf der Verpackung auch das UVA-Siegel zu finden ist, denn es wird nur vergeben, wenn der UVA-Schutz 1/3 des UVB-Schutzes beträgt. Der UVA-Faktor wird übrigens auch als PPD bezeichnet (Persistent Pigment Darkening) und bezieht sich hier auf den Schutz vor Hautbräunung (Pigmentierung). Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von UV-Filtern, die in Sonnencremes zum Einsatz kommen: mineralische Filter und chemisch-organische Filter.

Mineralische UV-Filter hinterlassen häufig einen weißen Film auf der Haut. CC0 / Pixabay / chezbeate +2 Bilder

Zu den mineralischen UV-Filtern zählen vor allem Zinkoxid und Titandioxid. Sie wirken, indem sie sich auf die Haut legen, die UV-Strahlung aufsaugen (absorbieren), reflektieren und streuen. Bei Titandioxid werden mache vielleicht hellhörig, weil die Substanz mittlerweile als vermutlich krebserregend eingestuft und vom Verzehr abgeraten wurde. Die Verwendung in Sonnencremes wird laut Ökotest jedoch eher empfohlen als chemische Filter. Die Pharmazeutische Zeitung berichtet zudem, dass die krebserregende Wirkung beim Einatmen der reinen Chemikalie besteht. In Sonnencremes ist Titandioxid jedoch gebunden. In Sprays, bei denen Tröpfchen in die Lunge eingeatmet werden können, dürften aber zum Beispiel keine Titandioxid-Nanopartikel erhalten sein. Der Vorteil bei mineralischen Filtern ist, dass sie nicht zerfallen und keine Allergien auslösen. Zertifizierte Naturkosmetik darf übrigens nur mineralische Filter verwenden. Als nachteilig wird oftmals empfunden, dass diese Filter einen weißen Film auf der Haut hinterlassen und sich schwer auftragen lassen. Um Abhilfe zu schaffen, werden die mineralischen Partikel auf Nanogröße reduziert, die sich besser auf der Haut verteilen lassen. Allerdings geraten Nanopartikel immer mehr in die Kritik, da sie in den Körper eindringen und gesundheitsschädigend wirken können. Wenn du keine Nanopartikel in deiner Sonnencreme haben möchtest, achte auf die Bezeichnung "Nano", die hinter dem Filter aufgeführt werden muss, wenn das Produkt Nanopartikel enthält.

Bei den chemischen UV-Filtern legen sich die Filter nicht auf die Haut. Die Substanzen dringen in die oberste Hautschicht ein und wandeln die UV-Strahlen in Wärmeenergie um. Dadurch können diese Substanzen bis ins Blut gelangen, wie eine Studie der US-Arzneimittelbehörde FDA herausfand. Bei den untersuchten UV-Filtern handelte es sich um Avobenzon, Oxybenzon, Octocrylen, Homosalat, Octisalat, Octinoxat. Zudem stehen einige chemische UV-Filter in Verdacht, hormonähnliche Wirkungen zu entfalten oder Allergien auszulösen. Zu den häufigsten chemischen UV-Filtern gehört Octocrylen. Ende 2021 hat das Magazin Ökotest verschiedene Sonnencremes auf Octocrylen geprüft und den Verzicht auf Octocrylen-haltige Sonnencremes empfohlen. Auch hier wurde festgestellt, dass alle Produkte mit Octocrylen ebenfalls Bezophenon enthielten. Im Gegensatz zu den mineralischen Filtern lassen sie sich jedoch leichter auftragen.

Darauf solltest du beim Kauf von Sonnencremes achten

Achte auf das UVA-Siegel auf Sonnencreme-Produkten, damit du auch sicher vor UVA-Strahlung geschützt bist.

Sonnencremes mit Naturkosmetiksiegeln enthalten ausschließlich mineralische UV-Filter. CC0 / Pixabay / silviarita +2 Bilder