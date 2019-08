Franken vor 1 Stunde

Gesundheit

Sommergrippe: Was sind die Symptome und wie kann ich die Erkältung im Sommer behandeln?

Auch der Sommer schützt vor Grippe nicht. Husten, Schnupfen & Co. sind im Sommer sogar noch lästiger als sonst. Was hat es mit dem Phänomen der Sommergrippe auf sich? An welchen Symptomen erkannt man sie? Und wie werde ich sie wieder los? inFranken.de klärt auf.