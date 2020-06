So können Sie Krankheiten vorbeugen: Diese 10 Lebensmittel machen stark

Da das Sortiment an frischen Lebensmitteln in Supermärkten und Discountern mittlerweile fast überläuft, sollte man meinen, dass die Deutschen dementsprechend vor Gesundheit trotzen. Leider ist das aber nicht der Fall.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) listet derzeit auf, dass 50 - 70 Prozent aller chronischen Erkrankungen, wie Diabetes oder Rheuma, auf eine falsche Ernährung zurückzuführen sind oder durch diese begünstigt werden. Dabei kann eigentlich jeder einzelne selbst mit einer ausgewogene Ernährung präventiv gegen derartige Krankheiten vorgehen. Viele Lebensmittel beugen beispielsweise Entzündungen vor, die immer wieder als Hauptauslöser für derartige Krankheiten verantwortlich gemacht werden.

Kleine Lebensmittel - mit großer Wirkung

Ruhigatmen.a listet dazu 10 Lebensmittel auf, die förderlich auf die Gesundheit wirken und/ oder Entzündungen im Körper aktiv bekämpfen. Wir haben diese für Sie zusammengefasst:

Kaltgepresstes Leinöl: Leinöl hat mit Abstand das beste Verhältnis von wichtigen Omega-3 Fettsäuren und wirkt deshalb stark entzündungshemmend. Entzündungen werden somit vorgebeugt.

Rote und Blaue Beeren: Beeren verfügen über ein großes Maß an Antioxidanzien, Vitamin C und Carotinoide. Auch wichtige Flavonoide finden sich in ihnen. Letztere Falvoinoide sind vor allem wirksam beim Kampf gegen Entzündungen im Lungenbereich.

Lachs: Der fette Seefisch liefert neben Selen und Magnesium auch noch viele wichtige Vitamine und wirkt dadurch ebenfalls entzündungshemmend. Ein weiterer Pluspunkt: Gerade gegrillt schmeckt er ausgezeichnet.Hier kann eine Salzsteinplatte für einen wahren Gaumenschmaus sorgen.

Tomaten: Tomaten verfügen über sogenannten Stoff "Lycopin". Dieser stammt aus der Familie der Carotinoide beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Außerdem lassen sie sich auch super einfach selbst anbauen.

Ingwer: Die aus den Tropen und Subtropen stammende Wurzel ist schon lange für ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften bekannt.Ingwer wirkt daneben aber auch verdauungsfördernd.

Kokosnuss: Die karibische Frucht enthält große Mengen an Selen und Magnesium. Außerdem enthält sie viele entzündungshemmende Enzyme.

Grünes Blattgemüse (Grünkohl und Spinat): Auch wenn man wegen des eher geringen Eiweissgehalts keine Arme wie "Popeye" bekommen wird, so sollten sie dennoch in keiner gesunden Ernährung fehlen. Das Blattgemüse enthält nämlich enorm wichtige Mineralstoffe, auf die man nicht verzichten sollte.

Walnüsse: Walnüsse sind ein äußerst gesunder Fettlieferant. Darüber hinaus enthalten Walnüsse essenzielle Fettsäuren und viel Vitamin E und B.

Probiotischer Joghurt: Der Darm sollte in Bezug auf die Gesundheit auf keinen Fall vernachlässigt werden. Schützen und unterstützen Sie ihre Darmflora mit Probiotika, um präventiv Darmerkrankungen vorzubeugen.

Kurkuma: Als Geheimwaffe gegen Entzündungen soll Kurkuma dienen. Das darin enthaltene Curcumin sagt Entzündungen gezielt den Kampf an und trägt effektiv zu einem gesunden Wohlbefinden bei.