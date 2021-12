Nasennebenhöhlen: Aufbau und Funktion

Nasennebenhöhlenentzündung

Symptome

Dauer der Entzündung

Vorbeugen

Abhilfe

Eine Nasennebenhöhlenentzündung oder auch Sinusitis ist die Entzündung der Schleimhäute in den Nasennebenhöhlen. Sie entsteht häufig als Folge eines vorangegangenen Schnupfens und kann akut oder chronisch verlaufen. Typische Symptome sind eine verstopfte Nase, Kopfschmerzen sowie ein Druckgefühl und Schmerzen im Gesicht.

Nasennebenhöhlen - Aufbau und Funktion

Die kleinen Höhlengänge im Bereich der Nase sind Teil unseres Atemwegsystems. Enge Öffnungen, die alle im Schädel liegen, verbinden die Höhlen mit der Nase.

Die Stirnhöhlen liegen zwischen Augenhöhlen und der Nasenhaupthöhle. Die Kieferhöhlen sind mit einer dünnen Knochenwand von den Oberkieferbackenzähnen getrennt. Sie gehören zu den größten Nasennebenhöhlen. Außerdem gibt es die Keilbeinhöhlen, welche sich an der Rachenwand im Schädelinneren befinden. Als letztes zu erwähnen sind die Siebbeinzellen, die zwischen den Keilbeinhöhlen und der Schädelbasis liegen. Je nachdem, welche Nasennebenhöhlen entzündet sind, werden die Schmerzen an unterschiedlichen Bereichen des Gesichts wahrgenommen, beispielsweise über der Stirn oder im Oberkieferbereich.

Die Schleimhaut der Höhlen hat mit ihren Flimmerhärchen zwei Aufgaben für den Organismus. Zum einen ist sie eine Schutzvorrichtung, Fremdkörper wie Staub- und Schmutzpartikel oder Krankheitserreger werden also nach außen oder in den Rachen befördert. Zum anderen gibt sie Wärme und Feuchtigkeit an die vorbeiströmende Atemluft ab.

Wie entsteht eine Nasennebenhöhlenentzündung?

Entzünden sich die Schleimhäute der Nebenhöhlen, schwellen sie an. Sie bilden dann vermehrt Sekret, das sich staut, wodurch die Nebenhöhlen nicht ausreichend belüftet werden und Erreger sich ausbreiten können. Eine Schleimhaut, die durch Viren geschädigt ist, bildet einen guten Nährboden für Bakterien.

Nach ein bis zwei Wochen verstärken sich dann die Kopfschmerzen, der Druck auf die Stirn, Wangen oder den Kiefer wird unangenehmer und Fieber entsteht.

Eine nicht ordentlich behandelte Nebenhöhlenentzündung kann sich auf die Knochenhaut ausweiten, und ernste Folgen haben, welche jedoch selten vorkommen. Meist entwickelt sich die Entzündung aus einer Erkältung heraus.

Symptome

Bei einer Nasennebenhöhlenentzündung ist im Gegensatz zu einem Schnupfen nicht nur die Nase verstopft, sondern auch Kopf und Stirn schmerzen. Sie wird durch eine Infektion mit Viren ausgelöst. Beim Schnupfen entzünden sich die Schleimhäute des Naseninneren, bei der Sinusitis außerdem die Schleimhäute, mit denen die Nebenhöhlen ausgekleidet sind. Symptome einer Nasennebenhöhlenentzündung sind:

eine stark laufende oder verstopfte Nase

Druckkopfschmerzen (auch Druckgefühl auf den Ohren möglich)

allgemeines Krankheitsgefühl: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwächegefühl, Gliederschmerzen

Husten

Fieber (selten)

Wenn die Beschwerden nicht nach 10-14 Tagen nachlassen, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Bei Nackensteife, starkem Gesichtsschmerz, Lichtempfindlichkeit, Schwellungen am Auge, Hautrötungen oder hohem Fieber, ist medizinische Hilfe direkt nötig.

chronische Sinusitis

Es handelt sich bei einer Nasennebenhöhlenentzündung überwiegend um die akute Form, welche meist innerhalb von 14 Tagen von selbst ausheilt.

In manchen Fällen kann sich aber auch aus einer hartnäckigen Sinusitis eine chronische entwickeln. Sie liegt vor, wenn die Nasenschleimhäute länger als drei Monate entzündet sind.

Die Beschwerden sind dabei meist schwächer ausgeprägt als bei der akuten Sinusitis. Die Erkrankung kann aber über den Verbindungsgang auf das Ohr übergreifen und eine Mittelohrentzündung hervorrufen.

Wiederkehrende Erkrankung

Wenn die Erkrankung wiederholt immer wieder auftritt, kann das verschiedene Ursachen haben. Nur bei 1einem Drittel der stärker verlaufenden Sinusitiserkrankungen liegt es ausschließlich daran, dass Bakterien im Spiel sind. Weitere Gründe können sein:

Allergien

eine verkrümmte Nasenscheidewand

ein geschwächtes Immunsystem

Nasenpolypen (gutartige Wucherungen der Schleimhaut) können dazu beitragen, dass die Sinusitis chronisch wird

Bei anatomischen Gründen kann unter Umständen eine Operation Abhilfe schaffen.

Der Sinusitis vorbeugen

Eine vitaminreiche Ernährung ist unerlässlich für die Gesundheit. Pixabay / neelam279

Einige Maßnahmen, die gut in den Alltag integrierbar sind, können dabei helfen, dass eine Nasennebenhöhlenentzündung gar nicht erst entsteht:

Bewegung an der frischen Luft

ausgewogene, vitaminreiche Ernährung

Saunabesuche und Wechselduschen

Rauchen vermeiden

Hände waschen/Desinfektionsspray nutzen

Abschwellendes Nasenspray sollte nur im Akutfall benutzt werden, da die Schleimhäute sonst austrocknen.

Was hilft?

Wenn es doch zu einer Nasennebenhöhlenentzündung gekommen ist, helfen folgende Mittel, diese wieder abklingen zu lassen:

Salzhaltige Nasensprays zum Befeuchten und Reinigen der Nase

abschwellende Nasensprays: nur im Akutfall!

Salz-Wasser-Lösung: Befeuchten Schleimhaut und Herausspülen der Krankheitserreger

Schmerzmittel

Mittel mit Myrtol

Antibiotika bei einem schwerem Fall bakterieller Sinusitis

Cortison-Sprays: nur bei chronischer Sinusitis zur Dämpfung der Entzündungsreaktion

Pflanzliche Kombipräparate

Wer lieber auf Nummer sicher geht, kann gemeinsam mit dem Haus- oder HNO-Arzt eine geeignete Therapie festlegen und Komplikationen so am besten verhindern.