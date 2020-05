Shampoos bei Stiftung Warentest: Haarseife vs. Flüssig-Shampoo - was ist besser?

In der Produktion können die harten Haarprodukte punkten: Bei der Herstellung und beim Transport werden weniger Energie benötigt, als bei den Flüssig-Shampoos. Allerdings ist der größte umweltschädigende Faktor nicht die Produktion, sondern die Anwendung. Der Wasserverbrauch und die Erwärmung des Wassers haben den höchsten Anteil an der Umweltbelastung. Werden diese Faktoren miteinbezogen, so ist der Unterschied zwischen festem und flüssigem Shampoo kaum bemerkbar.

Feste Shampoos: Eine Mogelpackung

Feste Shampoos werden meist in Pappschalen verkauft. Allerdings sind der Verpackungen meist deutlich größer, als der eigentliche Inhalt: Laut Stiftung Warentest sind manche Kartons nur zu knapp 70 Prozent gefüllt.

Shampoos bei Stiftung Warentest: Das Fazit

Von den 18 Produkten belegten die acht flüssigen Shampoos auch die vorderen Plätze. Keine einzige Hartseife schaffte es an den Flüssig-Shampoos vorbei. Dennoch befanden sich, mit zwei Ausnahmen, alle getesteten Shampoos im "guten" Bereich. Lediglich Platz 17 und 18 wurden mit "befriedigend" und "ausreichend" bewertet.

Ausschlaggebend für das Testergebnis waren vor allem die leichtere Anwendung und die (knapp) besseren Pflegeeigenschaften der flüssigen Shampoos.

Den vollständigen Testbericht mit allen Ergebnissen finden Sie kostenpflichtig auf der Webseite der Stiftung Warentest.

Besonders gut getestet wurden:

Nivea: Classic Mild

Note: Gut (2,0)

Gut (2,0) Pflegeeigenschaft: Gut (2,1)

Gut (2,1) Anwendung: Gut (1,6)

Gut (1,6) Preis: 2,45 Euro (250 ml)

Garnier: Wahre Schätze Grüner Tee

Note: Gut (2,1)

Gut (2,1) Pflegeeigenschaft: Gut (2,0)

Gut (2,0) Anwendung: Gut (1,8)

Gut (1,8) Preis: 13,74 Euro (6x250 ml)

Foamie: Festes Shampoo für normales Haar

Note: Gut (2,6)

Gut (2,6) Pflegeeigenschaft: Gut (2,1)

Gut (2,1) Anwendung: Gut (3,2)

Gut (3,2) Preis: 4,95 Euro (80g)

Auch interessant: Haarspülungen im Test. Für gesundes und geschmeidiges Haar greifen viele Menschen zu Haarspülungen. Laut Öko-Test enthalten jedoch einige davon bedenkliche Substanzen. Welche Spülungen lassen sich noch ohne Bedenken kaufen?

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.