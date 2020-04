Sex zu Corona-Zeiten: Ist das Virus durch Geschlechtsverkehr übertragbar?

Damit sich das Coronavirus nicht explosionsartig verbreitet, wurden in Deutschland bundesweite Ausgangsbeschränkungen angeordnet. Dadurch wird das Privatleben aller Bundesbürger weitgehend heruntergefahren.

Soziale Kontakte sind derzeit also eher Mangelware und es gilt sich die Zeit in den eigenen vier Wänden zu vertreiben. Doch zu Hause kommt oftmals Langeweile auf. Da rückt gerade bei Pärchen die schönste Nebensache der Welt in den Vordergrund und wird zum entspannten Zeitvertreib.

Doch wie gefährlich ist Sex eigentlich zur derzeitigen Lage? Besteht immer ein Ansteckungsrisiko oder lässt sich eine Infektion beim Geschlechtsverkehr vermeiden? Der Virologe Alexander Kekulés gibt die Antworten auf diese Fragen.

Coronavirus: Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr beim Sex?

In seinem Podcast "Kekulés Corona-Kompass" spricht der Virologe aus Sachsen über die derzeitige Lage in Deutschland. In einer Folge widmete sich Kekulé unter anderem der Frage, wie hoch die Ansteckungsgefahr bei Sex sei: "Natürlich ist es so, dass man fast nicht in der Lage sein wird, Geschlechtsverkehr zu haben, ohne das Virus auszutauschen."

Dies ist durchaus einleuchtend, wenn man beachtet, dass bereits Husten und Niesen in der Supermarkt-Schlange ausreichen, um jemanden anzustecken. Bei nacktem Vollkontakt lässt sich eine Infektion also kaum vermeiden. "Das ist ja auch der Grund, warum in Deutschland alle Bordelle geschlossen wurden", erklärt der Virologe.