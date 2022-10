Deine Sehkraft steigern mit Muscheln und Schokolade

Die Inhaltsstoffe verschiedener Lebensmittel können dazu beitragen, deine Sehkraft zu stärken. Wir stellen dir fünf dieser Lebensmittel vor und erklären, wieso genau sie so gut für die Augen sind.

Lebensmittel für die Augen: Muscheln, Schokolade und Öl

Das erste Lebensmittel, welches unsere Sehkraft stärken kann, ist die Muschel. Dabei gehört die Miesmuschel zu den Klassikern, die du beispielsweise in Weißwein- oder Tomatensoße zubereiten kannst. Weshalb Muscheln so gesund für die Augen sind, zeigt sich mit einem Blick auf die Inhaltsstoffe: Sie sind sehr reich an Selen. Selen ist ein starkes Antioxidans und ein natürlicher Entzündungshemmer. Damit werden die Augen gut geschützt. Außerdem spielt das Spurenelement eine wichtige Rolle für das Enzym Glutathion-Peroxidase, welches als Entgifter in der Augenlinse besonders aktiv ist.

Isst du gerne Schokolade? Dann freut diese Nachricht dich sicher besonders: Durch den hohen Zinkgehalt in dunkler Schokolade kann die Sehkraft gefördert werden. Zink ist dafür bekannt, die Aufnahme von Vitamin A zu fördern. Dieses wiederum ist essenziell für die Netzhaut und damit für den Sehprozess.

Zur Vorbeugung von trockenen Augen und altersbedingter Makuladegeneration helfen unter anderem Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren und das Vitamin E. All diese Inhaltsstoffe findest du in nennenswerten Mengen in nativem Olivenöl extra. Olivenöl kannst du ideal beim Kochen verwenden oder in ein Salat-Dressing mischen.

Lachs und Milch für gesunde Augen

Eine weitere Quelle für Omega-3-Fettsäuren ist neben dem Olivenöl der Lachs. Den orangeroten Fisch kannst du beispielsweise backen, roh essen oder auch in einem leckeren Gericht zubereiten. Die Omega-3-Fettsäuren wirken vorbeugend vor Augenproblemen wie der Retinopathie oder der altersbedingten Makuladegeneration.

Auch Milch ist gut für deine Augen. Pro 100 Milliliter sind in dieser etwa 38 Milligramm Vitamin A enthalten. Vitamin A ist nicht nur wichtig für die Netzhaut, sondern stärkt auch die Bindehaut.

Die Bindehaut ist die Membran, welche die Innenseite des Augenlids und den Augapfel bedeckt. Sie hält kleine Fremdkörper und Mikroorganismen, die Infektionen verursachen können, vom Auge fern. Salben mit Vitamin A werden nicht nur bei Erkrankungen der Bindehaut, sondern auch zur Behandlung von trockenen Augen eingesetzt.

Fazit

Verschiedene Lebensmittel können dazu beitragen, deine Sehkraft zu stärken. Es lohnt sich, die Lebensmittel ab und an in den Speiseplan zu integrieren. Eine Garantie dafür, dass du aufgrund des Konsums dieser Lebensmittel keine Erkrankung an den Augen bekommen kannst, gibt es allerdings nicht.