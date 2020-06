Tucson vor 2 Stunden

Haarbüschel in Magen und Darm

Schrecklicher Fund bei Magen-OP: Ärzte stellen sehr seltene Krankheit fest

Eine Frau begibt sich mit übermäßig angeschwollenem Bauch in ein Krankenhaus. Auch mit Appetitlosigkeit, Erbrechen und Verstopfung hat sie zu kämpfen. Die Ärzte finden heraus, dass die Patientin am Rapunzel-Syndrom leidet - einer äußerst seltenen Krankheit. Doch was ist das Rapunzel-Syndrom eigentlich?