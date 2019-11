Frankfurt am Main vor 11 Minuten

Gesundheit

Schokolade im Öko-Test: Ergebnis erschreckt - bekannte Marken fallen durch

In Deutschland wird so viel Schokolade gegessen, wie nirgendwo sonst in Europa. Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat die beliebte Süßigkeit nun auf ihre Inhaltsstoffe getestet - das Ergebnis lässt leider zu wünschen übrig.