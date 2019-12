Frankfurt am Main Erkältungsbäder im Test: Über die Hälfte der Arzneibäder fällt durch

Eine der zwei mit "gut" bewerteten Schokoladen gehört zu den bekannteren Produkten. Die Ritter Sport Alpenmilch überzeugt im Test. Es wurden nur geringe Spuren an Mineralölbeständen festgestellt und keine weiteren umstrittenen Stoffe wurden gefunden - es besteht daher kein gesundheitliches Risiko.

Geschmacklich wurde festgestellt, dass die Schokolade deutlich nach Milch riecht und schmeckt - der schokoladige Geschmack ist eher schwach ausgeprägt. Dies in Verbindung mit der "befriedigenden" Transparenz des Anbieters und einer "sehr gut" Bewertung der nicht gefundenen weiteren Mängel ergibt die Gesamtbewertung "gut".

Beim zweiten Testsieger handelt es sich um die eher unbekannte Rapunzel Dunkle Vollmilch-Schokolade. Zwar konnte ein erhöhter Mineralölbestand festgestellt werden, es wurden aber keine weiteren bedenklichen Stoffe gefunden. Der leicht herbe Kakaogeschmack wurde mit "gut" bewertet und die Transparenz des Anbieters sogar mit "sehr gut". Es wurde ein Verbot für giftige Pestizide nachgewiesen der Fairtrade-Mindestpreis wird garantiert. Im Test wurden keine weiteren Mängel festgestellt.

Mit "befriedigend" wurde die Alnatura Vollmilchschokolade bewertet. Es konnten zwar erhöhte Mineralölbestände aber keine weiteren umstrittenen Stoffe festgestellt werden. Auch der leicht vanillige Geschmack wird mit "gut" bewertet. Abzüge gibt es jedoch bei der Transparenz. Entwaldung kann nicht ausgeschlossen und der Fairtrade-Mindestpreis nicht garantiert werden. Das Verbot von giftigen Pestiziden ist jedoch garantiert und nachgewiesen und auch Kinderarbeit konnte weitestgehend ausgeschlossen werden.

Die schlechtesten Schokoladen im Öko-Test: Milka und Lindt enttäuschen

Zu den im Test durchgefallenen Schokoladen gehören überraschenderweise sehr bekannte Marken.

Milkas's Alpenmilchschokolade

Milka's Alpenmilchschokolade wurde beispielsweise nur mit "mangelhaft" bewertet. Es wurden stark erhöhte Mineralölbestände festgestellt. "Aroma" konnte auch im Produkt nachgewiesen werden und gilt als weiterer umstrittener Stoff. Zwar wurde der Geschmack der Schokolade mit "gut" bewertet, die Transparenz des Unternehmens fiel mit "ungenügend" jedoch vollständig durch. Es wurden keine Angaben zu den Fairtrade-Mindestpreisen gemacht und verbotene Kinderarbeit konnte nicht ausgeschlossen werden. Entwaldung konnte ebenfalls nicht ausgeschlossen werden und zum Verbot hochgiftiger Pestizide gab es keine konkreten Angaben.

Lindt's Vollmilch aus Alpenvollmilch Schokolade

Auch Lindt's Vollmilch aus Alpenvollmilch Schokolade versagt im Test mit einer "mangelhaften" Gesamtbewertung. Wie bei Milka wurden stark erhöhte Mineralölbestände und "Aroma" als weiterer umstrittener Stoff im Produkt gefunden. Selbst der "sehr gute" Geschmack der Schokolade können die "ungenügende" Transparenz nicht ausgleichen. Pestizide, Kinderarbeit und Entwaldung konnten nicht ausgeschlossen werden und zu weiteren sozialen Mindeststandards gab es keine konkreten Antworten.

Hachez Dunkle Vollmilch Schokolade

Sogar nur "ungenügend" war die Hachez Dunkle Vollmilch Schokolade. Es wurden sehr sehr stark erhöhte Mineralölbestände festgestellt, die sich über dem Orientierungswert befinden. Die Schokolade schmeckt einseitig nach Kakao und teilweise leicht kratzig. Zwar wurde ein Verbot hochgiftiger Pestizide angegeben, es konnte jedoch kein Nachweis gefunden werden. Kinderarbeit und Entwaldung konnte wie bei Milka und Lindt nicht ausgeschlossen werden.

Den vollständigen Test können Sie kostenpflichtig bei Öko-Test lesen.

