Viele Abnehmwillige gehen den Weg zu einem dünneren und sportlicheren Körper falsch an. Für die meisten zählt beim Abnehmen, wie schnell sie Gewicht verlieren. Doch wer schnell abnimmt, kann auch schnell wieder zunehmen - der sogenannte Jo-Jo-Effekt tritt ein. Wie Abnehmen effektiv und gleichzeitig gesund funktioniert, erklären wir im Folgenden: Wir verraten dir, welche 10 Fehler du beim Abnehmen vermeiden solltest, um das gewünschte Resultat zu erhalten.

Hier geht es um das Zielgewicht, und die Zeit, in der du das schaffen willst. Schönheitsideale, die auf Instagram, Werbeplakaten oder in Zeitschriften zu sehen sind, lassen sich nicht innerhalb weniger Wochen erreichen. Zudem besitzt jeder Mensch einen anderen Körper, weshalb du nur bestimmte Körperformen erzielen kannst. Habe deshalb realistische Ziele, die du langfristig erreichen kannst.

Die Waage ist während der gesamten Diät der wichtigste Begleiter. Hier solltest du allerdings darauf achten, nicht jedes Kilogramm zu ernst zu nehmen. Zeigt die Waage mal etwas mehr Körpergewicht an, muss das nicht zwingend heißen, dass du zugenommen hast: Flüssigkeitshaushalt, Muskelmasse oder das Avocadobrot von gestern Nacht können das Gewicht verfälschen, schließlich schwankt das Gewicht am Tag um etwa 1,4 Kilogramm.

Bei jeder Diät sind Softgetränke wie Cola, Fanta und Co. tabu. Als Alternative greifen viele zu Säften. Doch auch hier ist sehr viel Zucker enthalten. Sogar Direktsaft mit 100 Prozent Fruchtanteil weist eine hohe Menge natürlichen Zuckers auf. Greife lieber zu Wasser, Tee oder selbst gemischten Saftschorlen.

Deine Vorstellung davon, wie gesund Lebensmittel sind, bestätigt sich bei genauerem Hinsehen nicht immer. Lies vor dem Kauf von Lebensmitteln die Zutatenliste sowie die Nährwertangaben und sortiere die Lebensmittel mit versteckten Kalorien aus. Oftmals entpuppen sich vermeintlich gesunde Produkte als Kalorienbomben.

Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, ist es wichtig, ein Kaloriendefizit aufzubauen. Dabei ist das Defizit bei jeder Person unterschiedlich. Achte darauf, nicht zu wenige Kalorien zu dir zu nehmen, da ansonsten der Stoffwechsel reduziert und die Muskelmasse abgebaut wird. Unterschätze allerdings nicht die tägliche Kalorienzufuhr. Informiere dich zuerst, welche Lebensmittel dir guttun. Denn: vermeintlich gesunde Lebensmittel wie Nüsse können dick machen.

Bei einer Diät solltest du vor allem auf Ballaststoffe zurückgreifen. Sie lassen den Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigen, sodass ein Sättigungsgefühl lange anhält. Durch ihre fettspaltenden Enzyme nimmt der Körper weniger Fett auf.

Ebenso sättigend sind Proteine, die zugleich den Stoffwechsel anregen. Daher wird empfohlen, dass bei jeder Mahlzeit mindestens ein proteinreiches Lebensmittel enthalten ist.

Bei einer Diät solltest du zwar nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig essen. Sonst fehlen deinem Körper wichtige Nährstoffe. Er kann kaum Energie produzieren und muss auf Energiereserven wie Fett, aber auch Muskelmasse zurückgreifen. Besonders der Stoffwechsel leidet unter dem Verzicht auf Nahrung. Empfohlen werden 5-6 kleine Mahlzeiten am Tag.

Wer denkt, dass Ausdauersport am erfolgreichsten Fett verbrennt, liegt falsch. Wie Untersuchungen ergeben, zählt das Krafttraining zu einer der erfolgreichsten Abnehm-Methoden. Die aufbauende Muskelmasse regt den Stoffwechsel an. Bestenfalls sollten Ausdauer- und Krafttraining kombiniert werden. Zu viel Sport kann allerdings die Nebennieren belasten.

Genug Schlaf und Erholung benötigt der Körper für einen intakten Stoffwechsel. Schläfst du zu wenig, schüttet dein Körper Cortisol aus. Das führt zu Heißhungerattacken, Verlangsamung des Fettabbaus sowie zu einem verlangsamten Muskelaufbau.

