Schlimmerer Kater im Alter: Leider keine Einbildung - doch was steckt dahinter?

Nach einer langen Nacht mit viel Alkohol, lauter Musik und einer Menge Spaß, wachen viele Menschen mit einem unschönen Gefühl auf: Dem Kater. Vielen scheint es, als würde der Kater mit dem Alter schlimmer werden. Tatsächlich ist dem auch so, aber woher kommt das?

Was ist ein Kater und woher kommt er?

Circa ein Viertel der Menschen leiden Studien zufolge nie an einem Kater. Der Rest von uns wird sich zum größten Teil aber schon einmal mit den Symptomen, die der Alkoholkonsum mit sich bringt, auseinandergesetzt haben.

Der Kater ist die Folge einer akuten Alkoholvergiftung. Der Irrglaube, dass ein Mensch nur an einer Alkoholvergiftung leidet, wenn er besinnungslos in einem Krankenhaus aufwacht, hält sich hartnäckig. Tatsächlich stimmt aber: Wer einen Kater hat - ob stark oder milde - erlebt eine Alkoholvergiftung.

Kopfschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit und Geräuschempfindlichkeit sind nur einige der Symptome, die ein Kater mit sich bringen kann. Bis heute ist nicht vollständig erforscht, wieso wir einen Kater bekommen. Meist wird billiger Alkohol oder das Mischen verschiedener Alkoholarten für den Kater verantwortlich gemacht.

Auch Acetaldehyd wird von einigen Wissenschaftlern als Grund angegeben. Während die Leber Alkohol abbaut, entsteht der giftige Stoff. Sobald man zu viel Alkohol trinkt, gelangt der Stoff hochkonzentriert in das Blut, da die Leber nicht genügend Zeit hat, um ihn in einem zweiten Arbeitsschritt in die unschädliche Essigsäure umzuwandeln.

Warum wird der Alkohol im Alter schlimmer?

Dass der Kater sich mit zunehmendem Alter Schlimmer anfühlt, ist keine Einbildung. Folgende Gründe erklären, warum wir den Alkoholkonsum ab Ende 20 nicht mehr so gut wegstecken:

1. Wir schlafen nicht mehr so gut

Melatonin ist das Hormon, welches in unserem Körper dafür sorgt, dass wir schläfrig werden. Sobald man sich müde fühlt, steigt der Melatonin-Spiegle an - theoretisch. Die Produktion des Hormons nimmt nämlich im Alter ab. Daraus folgt, dass wir schlechter schlafen.

Der Alkohol macht dies nicht besser. Er verkürzt unseren REM-Schlaf, der sehr wichtig für die Erholung ist. Beim Aufwachen fühlt man sich im Alter also doppelt erschöpft. Auch hat der Körper nach dem Alkoholkonsum kaum die Möglichkeit, sich wirklich zu entspannen, da die ganze Nacht daran gearbeitet wird, den Alkohol im Blut abzubauen.

2. Im Alter verändert sich der Stoffwechsel, wir werden dicker

Im Alter verändert sich der Stoffwechsel und damit auch die Körperzusammensetzung des Menschen. Der Wasseranteil im Körper geht zurück - dafür steigt der Fettanteil. Das Resultat: Wir werden dicker. Da Alkohol sich aber nur in Wasser löst und nicht in Fett, steigt die Alkoholkonzentration im Blut beim Trinken an. Vielen Menschen ist jedoch nicht bewusst, dass der Alkohol im Alter stärker wirkt. Der Rausch wird intensiver und kommt schneller, auch der Kater wird dadurch unangenehmer.