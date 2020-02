Schlank und gesund durch Umprogrammierung im Darm - so soll es funktionieren

Die Gesundheit hängt vom Darm ab - das haben diverse klinische Studien in den letzten Jahren bewiesen. Ein Grund, die Verdauung in Ordnung zu bringen. Diesen Ansatz verfolgt Neurologin und Ayurveda-Expertin Dr. Kulreet Chaudhary. Ergänzend zu klassischen schulmedizinischen Behandlungsmethoden verbessert sie die Verdauung und damit auch das Wohlbefinden ihrer Patienten mithilfe fernöstlicher Heilkunde.

Darmbakterien umschulen

Gegenüber dem GesundheitsportalFitbook spricht die Expertin von einer Umprogrammierung des Darmmikrobioms. Im Darm haben sich Milliarden von Bakterien angesiedelt. Sie geben unserem Gehirn vor, was wir essen wollen. Als Beispiel zieht Chaudhary einen Darm mit Mikroorganismen heran, die sich hauptsächlich - und dementsprechend gerne - von raffiniertem Zucker ernähren. Nimmt der Darmbesitzer Zucker in Form Süßigkeiten oder Ähnlichem auf, belohnen die Bakterien ihn. Dazu senden sie Chemikalien (sogenannte Neurotransmitter) an des Gehirn, die eine angenehme Reaktion auslösen.