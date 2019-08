Schlaflosigkeit steht nachweislich mit der Entstehung von Herzkrankheiten in Verbindung, behaupten Forscher der Universität Uppsala. Eine aktuelle Studie der schwedischen Wissenschaftler ergab, dass das Risiko für Herzinsuffizienz, Schlaganfälle und Erkrankungen der Herzkranzgefäße bei denjenigen Personen erhöht ist, die an Schlafproblemen leiden. Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift Circulation veröffentlicht.

Genetische Veranlagung für Schlaflosigkeit kann zum Problem werden

Schlaflosigkeit ist ein Problem, von der immer mehr Menschen in der Bevölkerung betroffen sind. Beobachtungsstudien zufolge ist Schlaflosigkeit mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. Ob dieser Zusammenhang kausal ist, war bislang unbekannt. Schwedischen Wissenschaftler wollten dies erforschen und verwendeten eine Technik, mit dem Namen "Mendelsche Randomisierung".

Bei dem Verfahren wurden 1,3 Millionen Teilnehmer mit und ohne Herzerkrankung analysiert. Die Ergebnisse zeigten, dass genetische Veranlagungen für Schlaflosigkeit mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden sind. Allerdings konnte nicht exakt nachgewiesen werden, ob Schlaflosigkeit die Ursache für Herzkrankheiten ist oder ob sie lediglich damit in Verbindung steht.

Forscher zeigen mit Studie, wie wichtig ausreichend Schlaf ist

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Schlaf in Bezug auf die längerfristige Gesundheit von Menschen eine wichtige Stellung einnimmt. Durch neue Gewohnheiten und Stressbewältigung besteht laut den Forschern die Möglichkeit, Schlaflosigkeit zu reduzieren.

