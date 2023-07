Weiche oder harte Matratze? Jetzt musst du dich nicht mehr entscheiden!

Die Stiftung Warentest prüft Duomatratzen auf Liegeeigenschaften, Haltbarkeit, Handhabung und Co.

Die Emma 25 Flip überzeugt in der Kategorie Wendematratzen

Menschen haben ganz unterschiedliche Präferenzen, was den Härtegrad ihrer Matratze angeht. Wer sich unsicher ist, ungern festlegt oder einfach die Wahl haben möchte, für den oder die lohnt sich eine Wendematratze. Eben solche Matratzen hat die Stiftung Warentest getestet und dabei die "Emma 25 Flip" zum Sieger erkoren.

Weich oder hart? - Test von Duomatratzen

Duomatratzen haben eine weiche und eine harte Seite. Ist man unzufrieden mit dem Härtegrad, gilt also: Umdrehen statt Umtauschen. Für die Untersuchung der Stiftung Warentest wurden von sieben Wendematratzen jeweils beide Seiten getestet, im Ergebnis zeigte sich, dass die "Emma 25 Flip" die gängigsten Körperformen in zwei Liegeposition gut abstützen konnte.

In der Kategorie der Liegeeigenschaften wurden die Abstützeigenschaften, die die Druckverteilung und der Lageänderungswiderstand verschiedener Körpertypen in Rücken- und Seitenlage überprüft. Die Haltbarkeit wurde in einem Dauerwalzversuch herausgefordert und auch Waschbarkeit und Verarbeitung des Bezugs waren Teil der Untersuchung. Die Raumluftbelastung nach dem Auspacken, die Entsorgungs-Handhabung und etwaige Schadstoffbelastung wurden ebenso getestet. Zusätzlich waren die Handhabung und die Richtigkeit der Hersteller-Angaben zu prüfen.

Das ist der Testsieger: Die "Emma 25 Flip"

Im Test wurde die Schaumstoffmatratze "Emma 25 Flip" als Testsieger erkoren. In diesem Test wurde sie in der Größe 90x200x25 untersucht. Bei diese Wendematratze ist eine Seite weich und die andere mittelhart. Die drei Schaumschichten sorgen für optimale Rückenentlastung und ergonomischen Komfort.

Besonders einzigartig ist außerdem die gleichmäßige Druckverteilung, und die Anpassungsfähigkeit des Materials an deinem Körper. Mehr Informationen zum Aufbau findest du hier.

Besonders in den Testkategorien „Gesundheit und Umwelt“, „Bezug“ und „Haltbarkeit“ schnitt die Matratze sehr gut ab und erhielt für ihre Haltbarkeit sogar eine 0.9. Insgesamt überzeugte sie mit einem Testergebnis von 1,7 und ist damit klarer Testsieger in der Kategorie der Duomatratzen.

Hersteller überzeugt mit mehreren Testsieger-Produkten

Für den deutschen Matratzen Hersteller „Emma – The Sleeping Company" ist das bereits der dritte Testsieg nach den Untersuchungen der Stiftung Warentest. So überzeugte auch die "Emma One" als Matratze für alle Körperformen und die "Emma Dynamic".

Das Unternehmen ist mittlerweile in den verschiedensten Ländern der Welt vertreten und hat sich in der Schlafindustrie einen Namen gemacht. Im Online-Angebot von Emma warten zahlreiche Produkte, wie Kissen, Decken und sogar Betten und Sofas.