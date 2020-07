Mittagsschlaf abgewöhnen: Darum sollten Sie tagsüber wach bleiben

Frühes Aufstehen, anstrengende Arbeit oder ein deftiges Mittagessen: Einen Müdigkeitsanfall mitten am Tag hat wohl schon jeder erlebt. Wie schön es in solchen Situationen wäre, sich einfach hinzulegen und eine Weile zu schlafen. Doch Experten sagen: Besser nicht - denn Schlafprobleme werden so nur schlimmer.

Schlafforscher raten von Mittagsschlaf ab

Im Arbeitsalltag bleibt natürlich keine Zeit für einen richtigen Mittagsschlaf. Dafür genießen ihn viele Menschen am Wochenende umso mehr - und im Ruhestand dann erst recht. Doch Schlafforscher Hans-Günter Weeß rät davon ab. "Ein Mittagsschlaf von einer Dauer länger als 30 Minuten ist für Erwachsene nicht sinnvoll", sagt er. Denn: "70 Prozent der Bevölkerung schläft sich dabei müde."