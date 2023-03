An wenigen Orten verbringen wir so viel Zeit wie hier: im Bett. Rund ein Drittel des Tages verbringen wir Menschen schlafend in unseren Betten. Dabei kann es manchmal dazu kommen, dass gelbe Flecken auf dem Kopfkissen entstehen. Das passiert durch Dinge, die wir im Schlaf gar nicht mitbekommen.

Im Schlaf schwitzen wir, verlieren Haare und Hauptschuppen oder es läuft Speichel aus dem Mund. Das ist an sich vollkommen normal. Allerdings kann es dadurch zu Verunreinigungen des Kissens kommen. Egal, ob mit oder ohne Bezug: Im Schlaf können auf diese Weise die typischen gelben Stockflecken entstehen. Dagegen kann man allerdings in den meisten Fällen noch etwas tun, bevor man die Kissen austauschen muss.

Gelbe Flecken auf dem Kopfkissen: Das kannst du dagegen tun

Meistens kommt erst nach langer Nutzung eines Kopfkissens zu den gelben Flecken. Dafür sind laut dem Verbrauchermagazin Chip vor allem Schweiß und Hautöle verantwortlich. Aber auch Talg von der Kopfhaut sammelt sich über die Zeit an. Nicht nur die natürlichen Absonderungen des Körpers können für Verschmutzungen sorgen, sondern auch Pflegeprodukte wie Cremes oder Körperlotionen, die vor dem Schlafen gehen benutzt werden.

Gegen die Entstehung von gelben Flecken hilft es auch nicht, vor dem Schlafen zu duschen. Denn nasse oder noch leicht feuchte Haare können sogar zur Bildung von Schimmelpilzen im Kissen führen. Ist das Kissen bereits stärker verschmutzt, sollte es am besten ausgetauscht werden. Ansonsten kann es zu gesundheitlichen Folgen kommen: Allergische Reaktionen und Atemwegsbeschwerden können auftreten. Außerdem fühlen sich auch Milben und Bakterien in feuchten Umgebungen sehr wohl.

Am besten ist es, die Bildung von Stockflecken von Anfang an zu vermeiden. Dafür eignet sich ein wasserdichter Kissenschutz, der sich unter dem eigentlichen Kissenbezug befindet. Dieser wirkt auch lindernd auf Beschwerden von Allergiker*innen und lohnt sich insbesondere bei teuren Kissen, die man ungern ständig austauschen möchte.

Stockflecken: Wann du dein Kissen besser austauschen solltest

Kopfkissenbezüge sollten zudem regelmäßig gewechselt werden. Fachleute empfehlen, die Bezüge jede Woche zu wechseln. Auch wenn man das vielleicht nicht immer schafft, ist es wichtig, den Bezug regelmäßig zu waschen. Es hilft auch, das Kissen morgens nach dem Aufstehen gut durchzulüften, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Dabei hilft auch kräftiges Ausschütteln. Dadurch werden Daunen oder das Polster im Kissen gelockert.

Ist es schon zu Flecken gekommen, gibt es aber auch einige Tipps, mit denen man das Kissen noch retten kann. Bei leichten gelben Flecken reicht in den meisten Fällen eine normale Wäsche des Kissens aus. Dabei sollte unbedingt auf Herstellerangaben auf dem Zettel geachtet werden. Gut zu wissen:Ab 60 Grad werden Schimmelsporen und viele Bakterien abgetötet. Hilfreich kann es auch sein, den Stoff vor dem Waschen mit Fleckensprays vorzubehandeln, die auch gegen Schweißflecken gedacht sind.

Wenn die Flecken allerdings schon hartnäckiger sind, muss zu aggressiveren Mitteln gegriffen werden. Empfohlen wird eine Mischung aus Wasserstoffperoxid und Wasser (Verhältnis 1:5) oder Essig und Wasser (Verhältnis 1:3). Diese Methoden sollen bei der Fleckenbekämpfung helfen. Nachdem das Kissen mit der Mischung behandelt wurde, kann man es ganz normal in die Waschmaschine geben. Wichtig ist, dass die gewaschenen Kissen und Bezüge vollständig getrocknet werden, bevor sie wiederverwendet werden. Am besten legt man die frisch gewaschenen Kissen lange in die pralle Sonne, denn UV-Strahlen können Keime abtöten und eventuell noch vorhandene gelbe Flecken zusätzlich ausbleichen.

Wenn gelbe Flecken schon länger vorhanden sind und ein Kissen schon längere Zeit nicht mehr gewaschen wurde, empfiehlt es sich, das Kissen mitsamt des Bezugs komplett auszutauschen und in Zukunft auf einen wasserdichten Kissenschutz zu setzen.

