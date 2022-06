Deutschland vor 27 Minuten

Ratgeber

Schlafprobleme ade: Mit dem 4-7-8-Trick schläfst du in wenigen Minuten ein

Liegst du auch oft abends im Bett und kannst nicht einschlafen? Dann solltest du mal den 4-7-8-Trick probieren! Mit ihm fällst du in wenigen Minuten in einen ruhigen und erholsamen Schlaf. Alles, was du dafür braucht, ist dein Atem.