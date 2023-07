Der Ferrari unter den Allrounder-Matratzen: Warum die "Emma One" im Testurteil der Stiftung Warentest so überzeugt

Matratzen für alle Körpertypen im Test – Das ist der Testsieger

Die Matratze, auf der man liegt, ist ein Faktor für die Schlafqualität. Dass Letztere wichtig für einen gesunden und ausgewogenen Lebensstil ist, steht außer Frage. Es lohnt sich also, sich beim Kauf einer neuen Matratze vorab gut zu informieren. Die Stiftung Warentest hat in ihrem großen Matratzentest auch Matratzen aufgenommen, die für alle Körpertypen geeignet sein sollen. Hier stellen wir dir einen der beiden Testsieger vor – die "Emma One".

Matratzen für alle Körpertypen? So wurde getestet

Breite Schultern, schmales Becken? Oder eher breites Becken, schmale Schultern? Diverse Matratzenhersteller erklären ihre Produkte als Matratzen, die für die verschiedensten Körperformen geeignet sind. Diese Kategorie an Matratzen wurde von der Stiftung Warentest unter die Lupe genommen. Im Ergebnis zeigte sich: Nur zwei der getesteten Modelle eignen sich für alle Körperformen in verschiedenen Schlafpositionen.

Proband*innen mit verschiedenen Körpertypen testeten die Matratzen in Rücken- und Seitenlage. Dabei wurde auf den Lageänderungswiderstand, die Druckverteilung und verschiedene Komforteigenschaften, wie einen etwaigen Lattenrost-Kontakt geachtet. Die Haltbarkeit wurde in durch Walzen getestet und die klimatische Anpassungsfähigkeit der Matratzen durch Temperatur- und Feuchtigkeitsimulationen. Eine weitere Testkategorie war der Bezug. Hier wurde überprüft, wie leicht dieser zu waschen ist, wie empfindlich er auf Nässe reagiert, wie die Materialverarbeitung ist und ob es zu Knötchenbildung kommt.

Im Bereich „Gesundheit und Umwelt“ wurde getestet, inwieweit die Raumluft nach dem Auspacken der Matratze belastet ist und ob etwaige Schadstoffe im Inneren zu finden sind. Auch die Handhabung der Entsorgung - und die damit einhergehende Möglichkeit zur Zerlegung der Matratze in ihre Bestandteile – und die des Transports, wurden im Zuge der Untersuchungen getestet. Des Weiteren wurde überprüft, inwieweit die Angaben des Herstellers zu Material und Aufbau der Matratze stimmen.

Die "Emma One" als einer der beiden Matratzen-Testsieger

Für die Kategorie der Liegeeigenschaften schnitt die Matratze dabei mit einer 2,1 ab und performte dadurch, das alle Körperformen sich gut betteten. In puncto Haltbarkeit erhielt die Matratze sogar eine 1,5, für den Bezug gab es eine 1,6 und für Gesundheit und Umwelt eine 1,9. Besonders überzeugend scheint das Urteil für die Handhabung mit einer 1,2 und für die Deklaration mit einer 1,4. Insgesamt erhält die Matratze damit die Note von 1,7 und ist damit einer von zwei Testsiegern im Gesamturteil der Stiftung Warentest.

In diesem Test wurde die "Emma One" mit dem Härtegrad „Hart“ getestet, in einer Größe von 90 mal 200 Zentimetern. Allerdings gibt es die Matratzen der Reihe „One“ in den verschiedensten Größen, die von 80 Zentimetern bis zu einer Breite von zwei Metern reichen. Die Hersteller von "Emma" werben mit einem guten Preisleistungs-Verhältnis ihrer Produkte.

Der elastische Schaum ist rückenentlastend und ergonomisch und sorgt temperaturmäßig für ein angenehmes Schlafklima. Außerdem gibt es mit der "Emma One+" die Möglichkeit, mit einem adaptiven Bezug auf einem noch atmungsaktiveren Untergrund zu liegen.

Auch mit seiner Wendematratze hat der deutsche Hersteller Emma die Prüfer von Stiftung Warentest überzeugt: Das Modell "Emma 25 Flip" ist zur besten Duomatratze gekürt worden.