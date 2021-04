Bettwäsche wechseln: Wie häufig sollten man Bettbezüge austauschen?

Das Gleiche gilt für die Betten von Säuglingen, da Babys besonders anfällig für mögliche Krankheitserreger sind. Hier sollten Sie das Bettzeug mindestens einmal pro Woche wechseln.

Beim Waschen der Bettwäsche gilt: Umso heißer, umso besser. Prüfen Sie auf dem Etikett Ihrer Bettwäsche, bis zu welcher Temperatur sie sich waschen lässt. Ab 60 Grad können Sie davon ausgehen, dass Keime und Milben den Waschgang nicht überleben.

Matratze absaugen, mit Natron reinigen und gut lüften

Nach Erkrankungen, die etwa durch Noroviren ausgelöst wurden, sollten Sie Ihren Bettbezug sogar bei über 95 Grad waschen. Waschen Sie auch regelmäßig Ihr Kissen und Ihre Decke. Hier gilt: Alle sechs Wochen bei 60 Grad.

Saugen Sie zudem Ihre Matratze jedes Mal ab, wenn Sie das Laken wechseln. Wenn Sie besonders viel Wert auf Hygiene legen, können Sie Ihre Matratze zusätzlich mit Natron reinigen. Das tötet Pilze ab und verhindert, dass sich Milben und Bakterien in Ihrem Bett ansiedeln.

Damit die Feuchtigkeit aus Ihrem Bett besser entweichen kann, sollten Sie ihr Schlafzimmer täglich gut durchlüften. Außerdem schafft die frische Luft ein angenehmes Klima für einen erholsamen Schlaf.

Auch eine gute Matratze ist für erholsamen Schlaf unerlässlich. Stiftung Warentest hat Matratzen getestet und kommt zu einem eindeutigen Urteil: Eine der besten jemals getesteten Matratzen kostet gerade einmal 200 Euro.

Warum Sie nicht mehr auf der rechten Seite schlafen sollten, verraten wir Ihnen in unserem Rückenratgeber zum Schlafen.

Rund um das Thema Alltagsgesundheit gab es in den letzten Jahren zahlreiche weitere durchschlagende Erkenntnisse, obwohl man doch eigentlich meinen könnte, dass wir seit Jahren bereits sehr genau wissen, was gut für unseren Körper ist. Ein Aspekt betrifft dabei auch die schönste Nebensache der Welt:

Gesund durch Sex? Leidenschaft als Altersvorsorge

In den vergangenen Jahren haben sich die Studien gehäuft, die belegen, was man sich eigentlich fast schon hätte denken können. Etwas so Schönes wie Sex ist noch dazu wichtig für die körperliche Gesundheit. Bei zu wenig Zärtlichkeit in zunehmendem Alter erhöht sich etwa das Risiko für Krebs und Herzerkrankungen, wie eine aktuelle Studie des University College London zeigt. Demnach könne ein Mangel an Sexualität im Alter zu gesundheitlichen Problemen führen. Man geht davon aus, dass die Ausschüttung von Glückshormonen für diesen Effekt verantwortlich ist. An der Langzeitstudie nahmen über 5.700 Männer und Frauen im Alter über 50 teil. Doch wie sieht Sexualität im Alter aus und wie kann sie trotz biologisch bedingter Schwierigkeiten funktionieren:

