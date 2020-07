Schimmelpilz gegessen: Das passiert, wenn man Schimmel isst

Dazu gehören beispielsweise:

Obst

Kompott

Säfte

Gemüse

Diese Lebensmittel sollten beim Auftreten von Schimmel so schnell wie möglich im Ganzen entsorgt werden. "Enthalten Lebensmittel viel Wasser, kann sich der Schimmelpilz schnell ausbreiten", warnt Antje Gahl. Der Befall könnte schon das gesamte Produkt betreffen, ohne es von außen erkenntlich ist. Gleiches gilt auch für Milchprodukte wie Joghurt, Quark, Weich-, Frisch- und Schnittkäse. Die Ernährungswissenschaftlerin sagt dazu folgendes: "Auch bei angeschimmelten Konfitüren und Gelees gilt, diese grundsätzlich wegzuwerfen."

Brot und Toast sollte bei den kleinsten Anzeichen ebenfalls entsorgt werden. "Sobald ein Schimmelpunkt oder ein Schimmelrasen erkennbar sind, ist davon auszugehen, dass bereits das gesamte Brot vom Schimmelpilz, beziehungsweise den nicht sichtbaren Pilzfäden, befallen ist", sagt Gahl.

Schimmel wegschneiden: Bei diesen Lebensmitteln ist es möglich

Den Schimmel wegzuschneiden ist in seltenen Fällen möglich. Beispielsweise bei Hartkäse wie Parmesan kann leichter Schimmelbefall ohne Probleme in großzügigen Teilen weggeschnitten werden. Bei starker Schimmelbildung sollte der Käse allerdings komplett entsorgt werden. Ähnliches gilt bei festen Lebensmitteln wie Hartkäse, Speck oder Kartoffeln. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass Schimmelsporen mit dem bloßen Auge oft nicht sichtbar sind und deswegen immer ein gewisses Restrisiko besteht, den Schimmel nicht komplett entfernt zu haben.

Die Schimmelkultur bei Nüssen ist ein besonderer Fall, von dem auch Trockenfrüchte und Gewürze betroffen sein können. Der "Nuss-Schimmel" setzt den giftigen Stoff Aflatoxin frei. Dies ist ebenfalls ein giftiges Stoffwechselprodukt, welches die Zellen schädigt und gegebenenfalls Leberkrebs verursachen kann. Die Schimmelpilzart entsteht vor allem bei aus tropischen Ländern importierter Ware und entsteht bei zu feuchter Lagerung. Stellen also Schimmel an Schale oder Kern einer Nuss fest, sollte diese schnellstmöglich in den Abfalleimer wandern.

aa