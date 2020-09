Schimmelpilz gegessen: Das passiert mit dem Körper, wenn man Schimmel isst

Die Schimmelkultur bei Nüssen ist ein besonderer Fall, von dem auch Trockenfrüchte und Gewürze betroffen sein können. Der "Nuss-Schimmel" setzt den giftigen Stoff Aflatoxin frei. Dies ist ebenfalls ein giftiges Stoffwechselprodukt, welches die Zellen schädigt und gegebenenfalls Leberkrebs verursachen kann. Die Schimmelpilzart entsteht vor allem bei aus tropischen Ländern importierter Ware und entsteht bei zu feuchter Lagerung. Stellen also Schimmel an Schale oder Kern einer Nuss fest, sollte diese schnellstmöglich in den Abfalleimer wandern.

