Schimmel im Badezimmer: Diese Tipps und Tricks helfen bei der Schimmelbekämpfung

Die perfekten Lebensbedingungen für Schimmel: Warme Dusche, beschlagene Scheiben - und danach wird nicht lange genug gelüftet, weil ja sonst die Kälte ins Badezimmer kriecht. Der Winter bietet dem Schimmel die idealen Bedingungen.

Um den wieder los zu werden, greifen viele zu chemischen Helfern. Problem dabei: Die Gesundheit des Menschen kann bei falscher Anwendung sehr gefährdet werden. Wir haben für Sie die Haushaltsvarianten herausgesucht, mit denen Sie auch in Zukunft eine schimmelfreie Dusche genießen können.

Das können sie gegen Schimmelbefall in Silikonfugen tun

Sobald sich der Schimmel einmal in den Silikonfugen eingenistet hat, gibt es leider nicht mehr viel zu tun. Durch die weiche Konsistenz des Silikons kann der Schimmelpilz komplett hindurch wachsen - eine oberflächliche Behandlung ist daher nicht mehr ausreichend, um den Schimmel vollständig zu entfernen.

Übrig bleibt in diesem Fall nur, die Silikonfugen vollständig zu entfernen. Sobald die Fugenränder vom Silikon befreit sind, sollten sie zusätzlich mit Alkohol abgerieben werden, um alle möglichen Keime abzutöten. Anschließend können im Handel spezielle Silikone für das feuchte Milieu der Badezimmer gekauft werden - sie enthalten bereits einen speziellen Wachstumshemmer. Der erstmalige Geruch nach Essig verflüchtigt sich bereits nach kurzer Zeit.