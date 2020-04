Schimmel im Essen: Das passiert, wenn ich Schimmelpilz mitesse

Trotz Kühlschrank ist Essen schnell verschimmelt. Und ab und zu übersehen wir auch den Schimmelpilz in den Lebensmitteln. Aber was passiert, wenn wir den Schimmel gegessen haben? Hat das gesundheitliche Folgen?

Schimmel ist für den Menschen alles andere als wohl bekömmlich. Die Symptome sind häufig Magenbeschwerden, Übelkeit oder Durchfall. Wie schädlich der Verzehr von Schimmelpilz wirklich werden kann, erfahren Sie hier.

Schimmelpilz: So gefährlich ist der Verzehr

Grundsätzlich ist Schimmel an sich nicht gefährlich für den Menschen. Gefährlich sind allerdings die Schimmelpilzarten, welche sogenannte Mykotoxine produzieren. Diese giftigen Stoffwechselprodukte kommen in verschiedenen Varianten vor und können laut Apotheken Umschau gefährlich sein. "Mykotoxine lassen sich weder durch Kochen noch durch Erfrieren beseitigen", erklärt die Ernährungswissenschaftlerin der "Deutschen Gesellschaft für Ernährung" gegenüber der Apotheken Umschau. Das einmalige Verspeisen von Schimmel ist in aller Regel ungefährlich und führt meist nur zu Übelkeit, Magenbeschwerden oder Durchfall. Allerdings kann häufiger Konsum zu akuten Schäden in Leber, Nieren und dem Immunsystem führen. Über einen langen Zeitraum hinweg können Mykotoxine sogar krebserregend wirken, das Erbgut schädigen und zu Fehlbildungen bei Embryonen führen.