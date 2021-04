Schimmel gegessen: Wie gefährlich ist der Verzehr für den Körper?

Aus Versehen Schimmel gegessen: Gefährlich oder harmlos?

Gefährlich oder harmlos? Was macht man, wenn man verdorbene Lebensmittel gegessen hat?

Schimmel in Lebensmitteln: Wegschneiden oder wegwerfen?

Nicht nur im Badezimmer oder Keller kann sich Schimmel verbreiten. Auch auf und in Lebensmitteln kann sich Schimmel bilden - ein klares Indiz, dass das Essen nicht mehr genießbar ist. Ab und zu übersehen wir aber auch den Schimmelpilz im Essen. Was passiert mit dem Körper, wenn wir den Schimmel versehentlich mitgegessen haben? Hat das gesundheitliche Folgen? Denn Schimmel ist für den Menschen alles andere als bekömmlich. Die Symptome nach dem Verzehr sind häufig Magenbeschwerden, Übelkeit oder Durchfall. Aber langfristig drohen sehr viel schlimmere Folgen, beispielsweise Krebserkrankungen. Wie schädlich der Verzehr von Schimmelpilz tatsächlich werden kann, erfahren Sie in unserem Artikel.

Schimmel gegessen: So gefährlich ist der Verzehr für den Körper

Grundsätzlich ist Schimmel an sich für den Menschen nicht gefährlich. Gefährlich sind allerdings die Schimmelpilzarten, welche sogenannte Mykotoxine produzieren. Diese giftigen Stoffwechselprodukte kommen in verschiedenen Varianten vor und können laut Apotheken Umschau gefährlich sein. "Mykotoxine lassen sich weder durch Kochen noch durch Erfrieren beseitigen", erklärt die Ernährungswissenschaftlerin der "Deutschen Gesellschaft für Ernährung" gegenüber der Apotheken Umschau.

Das einmalige Verspeisen von Schimmel ist in aller Regel ungefährlich und führt meist nur zu Übelkeit, Magenbeschwerden oder Durchfall. Allerdings kann häufiger Konsum zu akuten Schäden in Leber, Nieren und dem Immunsystem führen. Über einen langen Zeitraum hinweg können Mykotoxine sogar krebserregend wirken, das Erbgut schädigen und zu Fehlbildungen bei Embryonen führen.

Eines sollte jedoch klar sein: Nicht jede Art von Schimmel kann Mykotoxine produzieren. Deshalb sind beispielsweise gewisse Käsesorten mit Edelschimmel vollkommen unbedenklich für den menschlichen Körper.

Schimmel in Lebensmitteln: Was sollte ich wegschmeißen?

Wie heftig der Schimmelbefall bei Lebensmitteln ausfällt, hängt von deren Beschaffenheit ab. Dabei sind "feuchte" Produkte, welche viel Wasser enthalten besonders anfällig.

Dazu gehören beispielsweise:

Obst

Kompott

Säfte

Gemüse

Diese Lebensmittel sollten beim Auftreten von Schimmel so schnell wie möglich im Ganzen entsorgt werden. "Enthalten Lebensmittel viel Wasser, kann sich der Schimmelpilz schnell ausbreiten", warnt Antje Gahl. Der Befall könnte schon das gesamte Produkt betreffen, ohne es von außen erkenntlich ist. Gleiches gilt auch für Milchprodukte wie Joghurt, Quark, Weich-, Frisch- und Schnittkäse. Die Ernährungswissenschaftlerin sagt dazu folgendes: "Auch bei angeschimmelten Konfitüren und Gelees gilt, diese grundsätzlich wegzuwerfen."

Brot und Toast sollte bei den kleinsten Anzeichen ebenfalls entsorgt werden. "Sobald ein Schimmelpunkt oder ein Schimmelrasen erkennbar sind, ist davon auszugehen, dass bereits das gesamte Brot vom Schimmelpilz, beziehungsweise den nicht sichtbaren Pilzfäden, befallen ist", sagt Gahl.

Schimmelpilz wegschneiden: Bei diesen Lebensmitteln ist es möglich

Den Schimmel wegzuschneiden ist in seltenen Fällen möglich. Beispielsweise bei Hartkäse wie Parmesan kann leichter Schimmelbefall ohne Probleme in großzügigen Teilen weggeschnitten werden. Bei starker Schimmelbildung sollte der Käse allerdings komplett entsorgt werden. Ähnliches gilt bei festen Lebensmitteln wie Hartkäse, Speck oder Kartoffeln. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass Schimmelsporen mit dem bloßen Auge oft nicht sichtbar sind und deswegen immer ein gewisses Restrisiko besteht, den Schimmel nicht komplett entfernt zu haben.