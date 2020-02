Schimmel bei Real: Hat Supermarktkette versucht Hygienemängel zu vertuschen?

"Real"-Supermarkt verstößt gegen Hygienevorschriften

Schimmel an Fischtheke

Dreck im Lebensmittellager

Trotz der hohen Hygieneanforderungen in Supermärkten, werden diese von einigen Filialen nicht eingehalten. Dabei wird nur ein Bruchteil der amtlichen Lebensmittelkontrollen aktiv durch Behörden veröffentlicht. Die Online-Plattform "foodwatch" setzt sich für mehr Transparenz gegenüber dem Verbraucher ein und publizierte deswegen bereits zahlreiche Kontrollergebnisse auf ihrer Homepage.

Schimmel im Supermarkt: Real versucht Hygieneverstöße zu verheimlichen

So soll auch eine Filiale der Supermarktkette "Real" in der nähe von Düsseldorf (NRW) gegen die Hygienevorschriften verstoßen haben. Bereits bei einer Kontrolle im September 2018 konnten die Kontrolleure 27 Verstöße gegen lebensmittelrechtliche Vorgaben feststellen. Laut "foodwatch" seien an der Fischtheke "die Silikonfugen am Übergang Wand/Boden sowie Theke/Boden (...) durch Schimmel verunreinigt". Auch das Fleisch-Kühlhaus in der Real-Filiale war betroffen: Dort gab es laut dem Kontrollbericht "schimmelähnlichen" Dreck. Außerdem sollen sowohl in der Spülküche der Metzgerei, der Bedientheke für Käse und dem Lager für Obst "massive Verunreinigungen" gefunden worden sein.