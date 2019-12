Schimmel am Brot: Wann muss es in den Müll - und Wie kann man Brot vor Schimmelbefall schützen?

Schimmel ist ärgerlich: Sind Lebensmittel erst einmal damit befallen, neigt man schnell dazu, diese wegzuschmeißen. Vor allem beim Brot halten sich jedoch die Gerüchte, dass betroffene Stellen einfach weggeschnitten werden können. Doch was steckt dahinter - kann Schimmel so einfach beseitigt werden, ohne das ganze Produkt wegzuwerfen? Wir klären Sie auf.

Wie gefährlich ist schimmliges Brot?

Aus Versehen ein Stück schimmliges Brot zu verzehren, sollte noch keine Panik hervorrufen. Der einmalige Verzehr von verschimmeltem Brot ist nicht direkt gesundheitsgefährdend. Konsumiert man allerdings häufig bis regelmäßig verschimmelte Lebensmittel, kann das zu schweren Infektionen, Vergiftungen oder Gesundheitsschäden führen. Dabei sind Leber- und Nierenschäden ebenso möglich wie Krebserkrankungen - vor allem im Bereich der Leber und der Speiseröhre.