Deos im Öko-Test: Diese Produkte enthalten schädliche Stoffe und fliegen durch

Deo oder Antitranspirant? Wo liegt da der Unterschied und vor allem: Was ist drin? Das Thema Körperpflege kann viele Fragen aufwerfen. Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat es sich daher nun zur Aufgabe gemacht, 27 Deos und Antitranspirante auf ihre Inhaltsstoffe zu Testen.

Neun Deos und Antitranspirante konnten mit den Noten "sehr gut" oder "gut" bewertet werden. Sieben Produkte erreichten nur ein "befriedigend" oder "ausreichend" und ganze elf Produkte fielen mit einer Bewertung von "mangelhaft" oder "ungenügend" durch.

Lieber Deo oder Antitranspirant? - Das ist der Unterschied

Obwohl umgangssprachlich eher der Begriff "Deo" verwendet wird, ist er theoretisch gesehen nicht in allen Fällen korrekt. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen den beiden Sprays:

Als Deo werden Produkte bezeichnet, die dafür sorgen, dass wir nicht unangenehm riechen. Unser Schweiß beginnt erst dann zu riechen, wenn körpereigene Bakterien anfangen, ihn zu zersetzten. Stoffe wie Silber, Alkohol und Ethylhexylglycerin verhindern dies beziehungsweise zögern die Zersetzung des Schweißes hinaus: daraus folgt: Wir riechen auch beim Sport oder in Stresssituationen nicht nach Schweiß.

Antitranspirants sollen hingegen nicht nur den Geruch des Menschen beeinflussen, sondern auch noch die Menge an abgesonderten Schweiß. Die Aluminiumsalze in den Antitranspiranten bewirken, dass sich die Hautporen zusammen ziehen und es für kurze Zeit zu einer Art Pfropfen kommt, der die Schweißkanäle verschließt.

Deos und Antitranspirante bei Öko-Test: Auf diese Stoffe wurde geachtet

Öko-Test legt in seinen Untersuchungen ein besonderes Augenmerk auf Aluminiumsalze (künstliches Aluminiumchlorhydrat und natürliche Salze Ammonium- und Kaliumaluminiumsulfat) und problematische Duftstoffe ("Lilial" und "Cashmeran").

Bereits seit Anfang der 2000er-Jahre stand Aluminium in Deos in der Kritik. 2014 meldete sich schließlich auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in dieser Angelegenheit zu Wort. Damals wurde gewarnt, dass Verbraucher durch Antitranspirants zu viel Aluminium aufnehmen könnten. Hohe Aluminiumdosen sollen nervenschädigende Wirkungen beim Menschen haben, so das BfR.

Die Forscherin Phillipa Darbre von der Universität Reading (Großbritannien) stellt eine These zum möglichen Zusammenhang zwischen Aluminium und Brustkrebs auf. Laut Darbre könnten Deos mit Aluminium für die steigende Zahl von Tumoren im Brustbereich, nahe der Achsel, verantwortlich sein. Der direkte Zusammenhang zwischen Brustkrebs und Aluminium konnte zwar noch nicht bewiesen werden, jedoch geben Experten bisher keine Entwarnung, berichtet Öko-Test.

Der Duftstoff "Cashmeran" gilt als ungesund, da er sich im Fettgewebe des Körpers anreichert. Weiterhin soll der Duftstoff "Lilial" sogar fortpflanzungsschädigend sein, dies wurde zumindest bei Tierversuchen beobachtet. Laut Öko-Test kommt es zu schlechteren Bewertungsergebnissen, wenn die Stoffe in Deos und Antitranspiranten gefunden werden.