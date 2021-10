Deutschland vor 25 Minuten

Gesundheit

Sauna: Warum Saunieren so gesund ist - und wann du es vermeiden solltest

Für viele bedeutet Saunieren Entspannung pur. Doch in der Sauna muss man bestimmte Regeln beachten. Wir sagen dir, was das Schwitzen so gesund macht und was du unbedingt vermeiden solltest.