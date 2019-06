Die Tierbedarf- und Tiernahrungskette "Fressnapf" ruft aktuell einen Hunde-Snack zurück. Der Snack für Vierbeiner soll laut "produktwarnung.eu" mit Salmonellen befallen sein. Erst vor ein paar Tagen hat "Fressnapf" Hundefutter zurückgerufen - wegen hoher Cadmiumbelastung.

Wie das Unternehmen mitteilt, handelt es sich bei dem mit Salmonellen verunreinigten Hunde-Snack um die "MultiFit native Lammlunge". Die gesamte Charge mit der Nummer 024 und der EAN 4047777169178 ist betroffen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist in diesem Fall der 13.11.2020. Sollten Sie bereits betroffene Ware gekauft haben, verspricht "Fressnapf" den Kaufpreis zu erstatten.

Bei dem oben erwähnten vorherigen Rückruf von Hundefutter, handelt es sich um "Real Nature Wilderness Adult Best Horse" im 800-Gramm-Gebinde. Das Unternehmen weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass eine Qualitätsabweichung aufgrund einer Höchstgehaltüberschreitung von Cadmium vorliegt. Betroffen ist hier die Charge mit der Nummer 180119 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum des 18.01.2021. Inwiefern die Cadmiumbelastung für Hunde gefährlich ist, ist nicht bekannt.

