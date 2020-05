Salmonellen, Noroviren, Schimmelpilze: Welche Keime in Lebensmitteln lauern - und wie Sie sich schützen

Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall und Bauchschmerzen - jeder kennt das. Grund dafür sind oft Keime in unseren Lebensmitteln, die versehentlich aufgenommen werden und dem Körper schaden. Das Robert-Koch-Institut verzeichnete letztes Jahr fast 14.000 Krankheitsfälle, die allein auf Salmonellen zurückzuführen waren. Im Zusammenhang mit dem Keim "Campylobacter" gab es sogar rund 62.000 Fälle. Keime in Lebensmitteln können einem das Leben schwer machen. Lesen Sie hier, wie Sie das Risiko minimieren, an einer Infektion durch Lebensmittelkeime zu erkranken.

Der Keim "Campylobacter" kann, anders als es zum Beispiel die gewöhnlichen Salmonellen tun, sich in Lebensmitteln nicht vermehren. Stattdessen besiedelt der Keim bereits den Darm von Nutztieren und vermehrt sich dort. Meist tritt Campylobacter im Zusammenhang mit Geflügel oder Rohmilchprodukten auf und wird oft mit einer mangelnden Hygiene in Schlachtbetrieben in Verbindung gebracht. Eine Infektion äußert sich vor allem durch Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall, Bauchschmerzen und sogar Fieber. In der Regel sind die Beschwerden nach sieben Tagen wieder verschwunden. Allerdings kann es bei älteren Menschen, Schwangeren und Kindern zu schweren Krankheitsverläufen kommen, wodurch sogar Gelenk- oder Nervenentzündungen auftreten. Gutes Durchbraten von Geflügelfleisch kann dabei helfen das Risiko, an Campylobacter zu erkranken, zu minimieren. Bei einem Verdachtsfall sollte man aber umgehend einen Arzt aufsuchen.

Salmonellen sind das altbekannte Übel der Lebensmittelinfektionen

Beim Gespräch über Erkrankungen, die auf Lebensmittel zurückzuführen sind, kommt man um Salmonellen nicht herum. Das Bakterium nistet sich im Darm von Geflügel und Schweinen ein und kann über deren Ausscheidungen auch Eierschalen kontaminieren. Salmonellen wurden sogar schon in Hackfleisch nachgewiesen und überstehen darüber hinaus auch Minustemperaturen. Ein Befall des Bakteriums zieht Durchfall, Kopfschmerzen, Fieber und Erbrechen nach sich. Sollte man gefrorene Lebensmittel auftauen, empfiehlt es sich, diese erst im Kühlschrank zu enteisen. So geht man einer möglichen Salmonelleninfektion aus dem Weg. Fleisch sollte außerdem nicht im Kühlwasser liegen und gleich nach dem Enteisen mit heißem Wasser abgespült werden. Auch Arbeitsflächen, die in Berührung mit rohem Fleisch oder Eiern gekommen sind, sind im besten Fall sofort zu reinigen. Menschen mit einem Gesundheitsrisiko sollten von Speisen mit rohem Ei generell lieber absehen und nur Eierspeisen verzehren, die völlig durchhitzt worden sind. Denn Hitze tötet den Erreger ab.