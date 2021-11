Warum haben wir Rückenschmerzen ?

? Tipps für die Nacht : Wie du Wirbelsäule und Nacken entlasten kannst

: Wie du und kannst Warum die richtige Matratze so wichtig ist

Viele Menschen leiden häufig unter Rückenschmerzen. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben: Anspannung und Stress, eine körperliche Fehlhaltung - oder eine ungeeignete Schlafposition. Rückenschmerzen sind auf Dauer belastend. Entstehen die Schmerzen aufgrund einer falschen Schlafposition, kannst du schnell in einen Teufelskreis geraten, wenn du auch tagsüber nichts dagegen unternimmst. Rückenschmerzen und Übermüdung haben nicht selten etwas miteinander zu tun. Die Schmerzen im Rücken können deinen Schlaf beeinflussen und sogar zu einem regelrechten Schlafmangel führen. Die richtige Schlafposition ist daher enorm wichtig, damit du in Zukunft ausgeruht und ohne Beschwerden in den Tag starten kannst! Mit etwas Hintergrundwissen, passenden Kissen und einer geeigneten Matratze kannst du deine Rückenschmerzen in den Griff bekommen.

Tipps für die Nacht: Das entlastet Rücken und Nacken

Die meisten Menschen schlafen besonders gerne in der Bauch- oder Seitenlage. Allerdings führen genau diese Schlafpositionen schnell zu einer ungesunden Haltung, bei der die Wirbelsäule ungünstig liegt. Willst du Bereiche deines Rückens entlasten, können richtige Kissen schnelle Helfer sein, welche du gezielt an den Schmerz verursachenden Stellen deines Körpers platzieren kannst:

Möchtest du beispielsweise dein Rückgrat entlasten, lohnt sich ein Kniekissen unter deinen Knien. Dadurch erweitert sich der Raum zwischen den einzelnen Wirbeln, was den Druck von den Bandscheiben nimmt.

lohnt sich ein unter deinen Knien. Dadurch erweitert sich der Raum zwischen den einzelnen Wirbeln, was den Druck von den Bandscheiben nimmt. Bist du ein Bauchschläfer , hilft dir ein Kissen unter dem Bauch und dem Becken. Das Kissen verhindert, dass du dein Rückgrat überstreckst und so Schmerzen im Kreuz verursacht.

, hilft dir ein Kissen unter dem Bauch und dem Becken. Das Kissen verhindert, dass du dein Rückgrat überstreckst und so Schmerzen im Kreuz verursacht. Schone auch deinen Nacken: Hier genügt ein Kissen für den Kopf. Knickt dein Nacken im Schlaf jedoch zu stark ab, kann der dadurch entstehende Druck schnell Schmerzen verursachen, die sich auf den gesamten Rücken verteilen können. Bist du Seiten- oder Rückenschläfer verwendest du daher am besten ein Nackenstützkissen. Wichtig ist hier auch, dass du mit dem Kopf nicht zu hoch liegst. Ist dein Kissen zu dick, kann das ebenfalls schnell zu Verspannungen führen.

Generell gilt: Achte auch auf eine gesunde Schlafhygiene. Sorge für ein dunkles und kühles Schlafzimmer, gehe rechtzeitig ins Bett und entspanne dich mit Yoga oder autogenem Training vor dem Schlafengehen. Je entspannter du bist, desto erholsamer ist dein Schlaf.

Warum die richtige Matratze so wichtig ist

Die beste Schlafposition ist und bleibt die Rückenlage. Lege dazu deine Arme seitlich vom Körper ab und versuche entspannt auf dem Rücken einzuschlafen. Durch diese Körperhaltung unterstützt du die S-Form deiner Wirbelsäule und das Gewicht deines Körpers wird gleichmäßig auf der Matratze verteilt. Das hilft nicht nur deiner Wirbelsäule, sondern auch deinen Organen, da sie durch diese Position keinerlei Druck ausgesetzt sind. Zudem wirst du merken, dass du besser Luft bekommst. Ausschlaggebend für einen guten, Rücken-freundlichen Schlaf ist zudem: die richtige Matratze.

Hier solltest du dich in jedem Fall gut beraten lassen oder gegebenenfalls vorab einen Orthopäden aufsuchen, um zu untersuchen, was dein Rücken wirklich braucht. Tendierst du regelmäßig zu Rückenschmerzen, solltest du eine mittelharte Matratze wählen, die weder zu weich, noch zu hart ist. So wird das Rückgrat ausreichend gestützt und gleichzeitig ist ein guter Schlafkomfort gegeben. Stiftung Warentest hat verschiedene Modelle unter die Lupe genommen und einen Testsieger ermittelt. Achte außerdem darauf, dass du deine Matratze alle acht bis zehn Jahre austauschst, da der Grad der Abnutzung sonst zu groß wird. Wenn du irgendwann in einer Kuhle liegst, weil deine Matratze durchgelegen ist, begünstigt das Rückenschmerzen. Die Matratze einfach umzudrehen, verschafft dir eventuell etwas Zeit - sinnvoll ist es auf Dauer nicht. Zudem ist eine Matratze mit fünf oder sieben Liegezonen empfehlenswert. Durch die unterschiedlichen Zonen kann sich deine Matratze optimal an die individuelle Form deines Körpers anpassen und die Wirbelsäule liegt gerade.

Unser Fazit: Mit der richtigen Position, einem passenden Kissen und einer guten Matratze kommst du schmerzfrei und erholsam durch die Nacht. Dein Rücken wird sich bei dir bedanken.