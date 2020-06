Der Matratzen-Test der Stiftung Warentest hat schon 2018 gezeigt, dass gute Matratzen nicht unbedingt teuer sein müssen. 2019 präsentierte der Test gleich zwei neue Top-Modelle - diese sind jedoch etwas preisintensiver.

Jetzt, 2020, hat die Stiftung Warentest noch einmal nachgelegt. Gesucht wurde speziell nach den besten Matratzen, die laut Hersteller für alle Körpertypen geeignet sind. Insgesamt 18 Kaltschaummatratzen wurden dafür auf mehrere Kriterien, wie Liegeeigenschaften, Haltbarkeit, Bezug, Gesundheit und Umwelt getestet.

Zwei Matratzen-Testsieger 2020: Gut für die Umwelt und lange haltbar

Den ersten Platz im Test 2020 sicherten sich mit einer Gesamt-Bewertung von 2,1("gut") gleich zwei Matratzen: die Modelle "Meradiso" von Lidl* und "VitaSan" von MFO*. Die nahezu baugleichen 7-Zonen-Kaltschaum-Matratzen wiesen gute Liegeeigenschaften für alle Körpertypen auf. Zusätzlich weisen sowohl die mittelharte "Meradiso" als auch die harte "VitaSan" besonders gute Gesundheits- und Umwelteigenschaften auf.

Die Siegermodelle sind zudem sehr gut waschbar und reagierten weiterhin besonders gut auf den Einfluss von Wärme und Feuchtigkeit. Einziger Unterschied zwischen den Matratzen ist der Preis: Die "Meradiso" kostet 119 Euro und die "VitaSan" 399 Euro .

Die Matratzen auf Platz 2 und 3

Auf den Plätzen zwei und drei im Test bei Stiftung Warentest liegen die Matratze "Paradies Air Exclusive" vom Dänischen Bettenlager* (Bewertung: 2,4 und Preis 499 Euro) und die Badenia "Irisette Lotus Duo"(2,5 und 199 Euro). Grund hierfür waren minimal schlechtere Liegeeigenschaften in der Rücken- und Seitenlage.

Insgesamt acht der getesteten Matratzen erhielten nur die Bewertung "befriedigend".

Den vollständigen Testbericht mit allen Ergebnissen lesen Sie kostenpflichtig auf der Webseite der Stiftung Warentest.

Die besten Latex- und Kindermatratzen aus 2019

2020 wurden bisher nur Schaumstoffmatratzen gestestet. Bei den Latexmatratzen im Test 2019 lag die L4 Latexmatratze von Selecta vorn.

Aber auch Kindermatratzen hat die Stiftung Warentest 2019 ins Visier genommen. Hier kommt es neben Komfort auch auf die Sicherheit der Matratze an. Testsieger unter den Kindermatratzen war die "Jonas" vom Dänischen Bettenlager* (Note: 1,8 für 99 Euro). Dicht gefolgt vom Modell "Skönast" von Ikea (Note: 2,0 für 69,99 Euro). Beide Matratzen wurden mit der Noter 1,0 in der Kategorie Sicherheit bewertet. Bei Stiftung Warentest finden Sie den vollständigen Testbericht zu Kindermatratzen.

Tipp: Lesen Sie unseren separaten Stiftung Warentest-Kindermatratzen-Artikel. Dort verraten wir Ihnen, welches die besten Modelle sind und worauf Sie beim Kauf einer Kindermatratze unbedingt achten müssen.

Der Matratzentest hat bei der Stiftung Warentest Tradition. Alle paar Monate werden gruppenweise neue Modelle einem Liege- und Belastungstest unterzogen - was aber häufig auf Kritik stößt. Die Hersteller betonen, dass jeder Mensch eine individuell auf seinen Körper abgestimmte Matratze brauche und es keine für alle Menschen gültigen Testergebnisse geben könne.

Gibt es die eine Matratze für alle?

Die Stiftung Warentest nutzt als Probelieger vier Körpertypen, die rund zwei Drittel der Bevölkerung repräsentieren sollen. Und sie hat Matratzen ausgemacht, die für immerhin viele Schläfer geeignet sind. In der aktuellen Stichprobe von Matratzen, die sowohl von klassischen Herstellern als auch von einem Discounter stammen, fand sich jeweils ein solches Modell. Laut der Stiftung können die meisten Menschen in Rücken- und Seitenlage gut darauf schlafen. Das Fazit der Tester: "Ein solches Ergebnis schafften bisher nur wenige Matratzen."

Auch in einem Test von 2016 fand sich ein noch erhältliches Modell eines Onlineanbieters, das für viele Schläfer geeignet ist. Zugleich betonte Warentest-Experte Stephan Scherfenberg kürzlich: "Aber die meisten erfüllen den Anspruch, eine für alle zu sein, eher nicht."

Worauf ist beim Kauf zu achten?

Matratzen sehen weitgehend gleich aus, aber ihr Innenleben ist unterschiedlich. Welches Modell infrage kommt, ist daher in aller Regel abhängig von Körpergröße, Körperbau und Gewicht. "Sie muss fest genug sein, um den Körper zu stützen. Aber sie darf auch nicht zu hart sein", erklärt Matratzenexperte Leifeld. "Und sie muss wärmen, ohne starkes Schwitzen zu verursachen."

Welche Informationen muss ich dem Verkäufer über mich geben?

Sind harte Matratzen rückenfreundlicher als weiche?

"Das ist ein Mythos", sagt Tanja Cordes von der Aktion Gesunder Rücken. Was dem Rücken gut tut, sei von Mensch zu Mensch individuell verschieden. Allgemein gilt, dass die Matratze weicher sein sollte, wenn die Person leicht ist, und härter für schwerere Körper.

Brauchen Paare verschiedene Matratzen?

"Ab etwa 15 Kilogramm Gewichtsunterschied brauchen Partner auf jeden Fall verschiedene Matratzen", erklärt Leifeld. Denn eine zierliche Frau hat ganz andere Liegeeigenschaften als ein Mann mit einer Körpergröße von 1,80 Metern und entsprechendem Gewicht. "Manche Hersteller bieten an, zwei Einzelmatratzen mit einem Reißverschluss zu verbinden oder sie mit einem durchgehenden Bezug zu umhüllen."

