Rückenschmerzen: Buchtipps - das können Sie gegen Verspannungen und Co. tun

Wenn die Betroffenen sich jedoch stark von den Schmerzen beeinträchtigt fühlen, Freude und Antrieb verloren gehen und gleichzeitig noch private oder berufliche Belastungen hinzukommen, dann kann sich aus den vorübergehenden Schmerzen schnell eine chronische Problematik entwickeln.

Diese Bücher helfen für einen gesunden Rücken:

Die Tipps und Tricks gegen Rückenschmerzen, die im Artikel noch Folgen, sind allgemein zu empfehlen. Es gibt aber natürlich auch viel spezifischere Vorgehensweisen, um Rückenschmerzen zu unterbinden. Besondere Rückenübungen, rückenfreundliche Bewegungsabläufe und Entspannungsübungen können Sie zum Beispiel im Buch zum Thema Rücken ("Das Rückenbuch: Gesund und aufrecht durch den Tag") der Stiftung Warentest finden.

Auch das Buch "Deutschland hat Rücken" von Dr. med. Petra Bracht und Roland Liebscher-Bracht beantwortet Fragen zum Thema Rückenschmerzen und beinhaltete spezielle Anleitungen zur Selbst-Therapie sowie Übungen und Varianten, um gegen jeden Zustand der Rückenschmerzen vorgehen zu können.

Wer nicht viel Zeit hat, um sich im Alltag um seinen Rücken zu kümmern, für den ist "Das 5-Minuten-Rückentraining: In 8 Wochen stark und schmerzfrei" von Manuel Eckhardt perfekt. Das interaktive Training fordert täglich nur fünf Minuten Ihrer Zeit, wirkt sich dadurch aber enorm positiv auf Ihre Rückengesundheit aus. Auch die Zeitschrift Öko-Test ist begeistert: "Das 5-Minuten-Rückentraining" belegt Platz zwei im Test und wird mit "Gut" bewertet.

Was kann allgemein gegen Rückenschmerzen unternommen werden?

Das schlechteste, was sie bei Rückenschmerzen tun können, ist sich zu sehr zu schonen. Natürlich sollten bei akuten Schmerzen keine schweren Lasten getragen oder unnatürliche Körperbewegungen ausgeführt werde, es darf jedoch auch nicht nur rumgelegen werden. Es ist wichtig, eine Balance zu finden.

Da der Körper Schmerzen als Warnsignale wahrnimmt, versuchen wir ganz intuitiv die betroffenen Stellen zu schonen. Bei einem verstauchten Knöchel macht dieses Verhalten zum Beispiel auch Sinn. Wer bei Rückenschmerzen dauerhaft schont, sorgt im Regelfall aber nur für weitere Schmerzen. Eine schlechte Körperhaltung führt bei den vielen verschiedenen Muskelgruppen im Rücken, wie oben bereits erwähnt, nämlich zu einer unausgeglichenen Belastung und dadurch zu mehr Verspannung.