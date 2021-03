Der Februar 2021 war der "sechstsonnigste" seit Messbeginn 1951. Dies berichtet der Deutsche Wetterdienst zuletzt. Vor allem Bayern war mit knapp 125 Stunden das zweitsonnenreichste Bundesland Deutschlands. Über milde Temperaturen und Sonnenschein freuen sich wohl viele Menschen, die Kälte und Schnee aus den letzten Monaten satthaben. Doch auch für Zecken sind diese Temperaturen ein willkommenes Geschenk.

Wie die Barmer Krankenkasse in einer Pressemitteilung erklärt, werden Zecken bereits aktiv, sobald die Temperaturen an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen wenige Grade über dem Gefrierpunkt liegen. Diese Werte wurden in den letzten Wochen in Franken schon deutlich geknackt - somit ist schon jetzt Vorsicht vor den Zecken geboten.

Zecken lösen Infektionskrankheiten FSME und Borreliose aus

Um sich vor Zeckenbissen ausreichend zu schützen, empfiehlt Professor Dr. Claudia Wöhler, die Landesgeschäftsführerin von der Barmer in Bayern, eine rechtzeitige Impfung für alle, die in Risikoregionen wohnen oder dorthin reisen wollen.

Zecken sind unter anderem als Überträger der Frühsommer Meningoenzephalitis (FSME) bekannt. Die Infektionskrankheit kommt überwiegend im süddeutschen Raum vor - deshalb gilt Bayern als Risikogebiet für FSME. Um sich zu schützen, rät die Ständige Impfkommission (STIKO) eine Impfung beziehungsweise eine Auffrischungsimpfung. Das gilt insbesondere für Kinder und Erwachsene, die in einem FSME-Risikogebiet leben.

Aus einer Übersicht des Robert Koch Instituts geht hervor, dass beinahe ganz Franken als solches Risikogebiet gilt. Auch Borreliose kann durch Zecken übertragen werden. Hier besteht die Gefahr deutschlandweit. Jedoch gibt es zur Vermeidung von einer Borreliose-Infektion keine Impfung, so informiert die Barmer in ihrer Mitteilung. Welche Symptome auf eine Borreliose hinweisen, lesen Sie hier.

Was Sie zum Schutz vor Zeckenbissen tun können

Eine infizierte Zecke bedeutet nicht direkt, dass Borrelien auf den Menschen übertragen werden. Erst wenn die Zecken bereits seit längerem an der Haut saugen, können sich die Bakterien auf den Menschen übertragen. Wir haben für Sie einige wichtige Infos zum Schutz gegen Zecken aufgelistet:

Körper nach Aufenthalt im Freien gründlich untersuchen - besondere Vorsicht ist bei Kindern geboten

Zecken sollten innerhalb von 24 Stunden entfernt werden

Bevorzugte Stichstellen: Haaransatz, Ohren, Hals, Achseln, Ellenbeuge, Bauchnabel, Genitalbereich, Kniekehle

Bevorzugter Lebensraum der Zecken: Hohes Gras, Gebüsch, Unterholz

Empfohlene Kleidung: Feste Schuhe, lange Hosen und Ärmel, helle Farben (so erkennt man Zecken besser)

Repellentien (künstliche Hautschutzmittel)

Sollten Sie trotz Schutzmaßnahmen dennoch von einer Zecke gebissen worden sein, muss die Zecke, laut Informationen der Barmer, umgehend mit einem Hilfsmittel ohne Drehbewegung aus der Haut herausgezogen werden. "Anschließend muss die Einstichstelle gut beobachtet werden. Zeigt sich nach einigen Tagen eine an Größe zunehmende Rötung, sollte man dringend eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. Denn dann kann eine Borreliose übertragen worden sein, die medikamentös behandelt werden muss", sagt Wöhler.

