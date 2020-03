Chronische Bronchtitis, Asthma sowie schlimmere Atemwegserkrankungen beschäftigen viele Menschen in Deutschland. Lebensbedrohlich betroffen dayon sind über 200 Millionen Menschen mit der Tendenz steigend. Diese Lungenerkrankungen lassen sich nicht heilen, aber unterstützen kann man die Funktion mit der richtigen Ernährung. Diese hilft auch bei der Verhinderung solcher Beschwerden, wie koch-mit.de berichtet.

Ingwer

Diese Wurzel ist ein echter Alleskönner. Er unterstützt nicht nur die Funktionen der Lunge, sondern hilft zudem gegen Entzündungen und lindert durch ätherische Öle Schleim in der Lunge. 2-3 Tassen Tee am Tag bringen bereits einen Gesundheitsvorteil. Kleiner Tipp: Den Ingwer für den Tee am besten im geriebenen Zustand verwenden.

Oregano

Das Kraut enthält Carvacol und Rosmarinsäure, beide Inhaltsstoffe wirken schleimlösend und anti-histaminisch. Um genug davon für den Gesundheitsvorteil einzunehmen, kann man nicht nur mit dem getrockneten Oregano würzen, sondern auch als Öl vermischt im Getränk zuführen.

Zwiebeln

Zwiebelgeruch ist scharf und sorgt bei vielen Menschen für tränende Augen. Doch wer das in Kauf nehmen kann, kann von dem Gemüse profitieren. Die ätherischen Öle der Zwiebel wirken schleimlösend, desinfizierend und entzündungshemmend. Zwiebeln sind daher nicht nur im Essen zu verwenden, sondern es ist auch möglich Sirup daraus herzustellen. So geht's: Zwiebeln aufschneiden und in einem Behälter mit Zucker einige Stunden ziehen lassen. Der Saft eignet sich bestens als Hustensaft.

Fisch

Omega-3 Fettsäuren sind in Fisch besonders reichhaltig vorhanden. Besonders Kaltwasserfische wie Lachs, Makrele und Hering enthalten viele Omega-3 Fettsäuren, was sie besonders zu attraktiven Speisen für Lungenfunktion macht. Omega-3 hilft nämlich besonders gut gegen Entzündungen der Lunge.

Milchprodukte

Die Erzeugnisse aus tierischer Herkunft sind besonders gute Phosphorlieferanten. Phosphor ist für den Sauerstoffaustausch im Körper zuständig. Wer also Phosphormangel hat, atmet oft auch schwerer.