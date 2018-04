Revolutionäre Transplantation: Mann (43) erhält sein drittes Gesicht

Gesichtstransplantation - Mann erhält zum zweiten Mal ein neues Gesicht:

Der 43-jährige Jerome Hamon leidet unter der Erbkrankheit "Neurofibromatose". Die Erkrankung führt durch gutartige Tumore zu entstellenden Gesichtsveränderungen. Durch einer zwölfstündige Operation in Paris (Frankreich) erhielt der heute 43-Jährige sein erstes neues Gesicht. Damals war er 35 Jahre alt. Die OP beinhaltete die Transplantation der Augenlider und des kompletten Tränenwegsystems - zu diesem Zeitpunkt eine absolute Neuheit auf dem Gebiet der transplantatorischen Chirurgie. Kurz nach dem Eingriff zeigte sich Hamon zufrieden. Er konnte essen und sprechen. Sogar ein Bart begann ihm zu wachsen.



Medikamente stoßen sich gegenseitig ab

Im Jahr 2015 dann der Schock: Jerome Hamon wurde schwer krank und war gezwungen zusätzliche Medikamente zu nehmen. Diese vertrugen sich jedoch nicht mit den Medikamenten, die eine Abstoßung des transplantierten Gesichts verhindern sollten. Und so begann im November 2017 Gesichtsgewebe abzusterben. Eine Entfernung durch die Ärzte war unausweichlich.



Unvorstellbar was für eine Zeit auf Hamon zu kam: Der Franzose lebte wochenlang ohne Gesicht. Keine Gesichtshaut, keine Ohren, keine Augenlider. Er konnte weder essen noch sprechen. Hören konnte er nur sehr eingeschränkt. Kommunikation funktionierte lediglich über wackelige Kopfbewegungen und durch Aufschreiben. Das Infektionsrisiko schnellte in die Höhe. Ohne Gesichtshaut besteht eine immense Gefahr von Infektionen.



Gesichtstransplantation: Ärzte finden neuen Spender

Im Januar 2018 fanden Ärzte schließlich einen neuen Spender für Jerome Hamon. Das Gesichtsgewebe war mittlerweile komplett abgestorben. Er musste sich einer langwierigen Prozedur stellen, die sein gesamtes Blut ersetzte. Das sollte verhindern, dass im Blut kreisende Antikörper das neue Gesicht angreifen.



Das erste Gesicht erhielt Hamon von einem 60-Jährigen. Das Zweite stammt von einem 22-Jährigen. Im französischen Fernsehen witzelte er deshalb, dass er 20 Jahre jünger geworden sei. Er sei ja schließlich 43.



Frank Papay von der Cleveland Clinic (USA) führte die erste Transplantation durch und ist guter Dinge, dass die Technik auch bei anderen schwer erkrankten Menschen eingesetzt werden könne - mit beschränkten Therapiemöglichkeiten. Weltweit gratulierten Menschen Jerome Hamon zu seinem neuen Gesicht und den Ärzten für den erfolgreichen Eingriff.