In deutschen Restaurants servierte Kindergerichte sind Forschern zufolge überwiegend ungesund. Rund vier von fünf untersuchten Speisen seien aus ernährungswissenschaftlicher Sicht schlecht für den Körper, sagte Sven Schneider von der Universität Heidelberg der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ("FAS").

Er hatte zusammen mit anderen Forschern 1877 Kindergerichte auf Speisekarten bewertet. Restaurantketten wurden nicht berücksichtigt. Die Studie wurde bislang nicht in einem begutachteten Fachmagazin veröffentlicht.

Kinderteller: Zu viel Fett, zu viele Kalorien

Die meisten Kindergerichte enthielten zu viel Fett und Kalorien, wenig Nährstoffe und oft rotes Fleisch, sagte Schneider der "FAS". Dieses Fleisch, also Schwein und Rind, gelte als besonders ungesund. Besser ist Wissenschaftlern zufolge zum Beispiel Geflügel.

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) teilte auf Twitter mit, die Studienergebnisse seien ein Grund, sich mit Vertretern von Restaurants und Gaststätten zu treffen.

Kindergerichte: Pommes-Beilage als Dauerbrenner

54 Prozent der untersuchten Essen enthielten Pommes, Vollkornprodukte fanden sich kein einziges Mal, berichtete die "FAS". Als Bewertungsgrundlage dienten laut der Hochschule Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) für Mittagessen in Kitas und Schulen.

Rund ein Viertel der untersuchten Speisen habe kein einziges der elf DGE-Kriterien erfüllt, sagte Schneider. Zudem gebe es zu wenig Abwechslung. 70 Prozent aller Kindergerichte seien die immer gleichen, ungesunden Essen: Schnitzel mit Pommes, Chicken Nuggets, Würstchen mit Pommes, Burger, einfach nur Pommes mit Ketchup oder Mayonnaise oder Nudeln mit Soße.

Studie zu Kindergerichten: Meinung

Während die Studie zu Kindergerichten in deutschen Restaurants mit den besten Intentionen ins Leben gerufen worden sein mag, greift sie in der Praxis zu kurz. Denn sie lässt das Wichtigste außer Acht: den oft sehr einseitig ausgeprägten und logischen Argumenten nicht zugänglichen Geschmack der Kinder. Die Restaurants bieten die Gerichte an, die Kinder tatsächlich auch essen. Am liebsten sind das oft Nudeln mit Butter, da braucht es nicht einmal Soße dazu. Was nutzt ein herrlicher Gemüseteller auf der Karte, wenn der dann weitgehend unberührt wieder zurückgeht?

An dieser Stelle würde ich mir von den Autoren der Studie auch wirklich sinnvolle Alternativen oder Kompromissvorschläge für gesunde und dennoch für Kinder attraktive Gerichte wünschen. Nicht nur Kritik. Kritik ist einfach. Mit drei Kindern im Restaurant zu sitzen und auf der Karte etwas zu finden, das ihnen wirklich schmeckt, ist es nicht.

Und noch etwas: "Als Bewertungsgrundlage dienten laut der Hochschule Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) für Mittagessen in Kitas und Schulen", heißt es erklärend zur Studie. Aber ist das fair? Ist das sinnvoll? In Kitas und Schulen essen die Kinder täglich, klar sollte es da ausgewogenes, idealerweise gesundes Essen geben. Mit Kindergerichten in Restaurants aber, die man, wenn es hoch kommt, vielleicht ein- oder zweimal pro Monat zu sich nimmt, kann und sollte man das nicht vergleichen. Oder? (ry)

