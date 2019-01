Bei der Umsetzung der Neujahrvorsätze zählt vor allem eines: Der Wille. Das weiß auch Kerstin Löffler. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Neben Gesprächstherapie und unterschiedlichsten Entspannungstechniken bietet sie in ihrer Kronacher Praxis auch Hypnose an - mittlerweile macht das circa 80 Prozent ihrer Arbeit aus. Sie unterstützt ihre Patienten unter anderem dabei, ihre Laster loszuwerden - wenn sie denn wirklich wollen.

Frau Löffler, bei Hypnose denken viele Menschen eher an weniger seriöse Anbieter - haben Sie mit Vorurteilen zu kämpfen?

Sicher ist die Hypnose bei vielen Menschen verrufen, sie haben Vorbehalte und denken zunächst an diese Hypnose-Shows. Doch die Patienten die zu mir kommen und sich vorher informiert haben, möchten es ja ausprobieren und sind da offen.

Kann sich denn jeder, der es möchte, von Ihnen hypnotisieren lassen?

Grundsätzlich muss ich immer, bevor ich jemanden hypnotisiere, eine gründliche Anamnese machen. Ich muss abklären, ob der Patient psychisch und körperlich in der Lage ist oder Krankheiten vorliegen, bei denen man keine Hypnose machen sollte. Mir ist bewusst, dass man mit Hypnose auch Schaden anrichten kann, deshalb ich nehme das sehr ernst.

Was sind Ausschlusskriterien?

Also in den meisten Fällen spricht nichts dagegen - Ausnahmen sind schwerwiegende psychische Erkrankungen, beispielsweise Psychosen oder Schizophrenie. Auch bei Epilepsie sollte man keine Hypnose anwenden.

Was könnte bei diesen Vorerkrankungen passieren?

Bei Krankheiten, die Psychosen auslösen, weiß man nicht, welche Wirkung man auf das Unterbewusstsein hat. Wenn derjenige beispielsweise ein Trauma erlitten hat, könnte dies wieder hochkommen. Bei Epilepsie ist man sich nicht einig, während die einen sagen, die Entspannung tue dem Patienten gut, vertreten andere die Meinung, dass die Entspannung Anfälle auslösen kann.

Viele Patienten sind sicherlich ängstlich, fürchten vielleicht einen Kontrollverlust - wie nehmen Sie diese Ängste?

Fast alle Patienten haben vor der ersten Hypnose ein komisches Gefühl - weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Viele erwarten, dass ich mit dem Finger schnippe und sie später wieder aufwachen, als wäre nichts gewesen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass ich ihnen genau erkläre, was auf sie zukommt.

Mit welchen Problemen kommen die Leute zu Ihnen?

Das reicht vom Ziel, das Selbstbewusstsein zu stärken, bis zum Wunsch, seine Lebensfreude wiederzufinden. Bei Kindern setzt man Hypnose zur Lernunterstützung und Konzentrationsförderung ein. Auch Zwänge und Ängste zu lösen, ist ein wichtiger Punkt. Klassisch ist da zum Beispiel die Flugangst. Andere haben Angst, nach einem Unfall wieder Auto zu fahren. Hier bewegen wir uns in die Richtung der psychischen Erkrankung, wo man mit Hypnose viel erreichen kann. Oft setzt man sie da begleitend zur Psychotherapie ein, als Ergänzung und Unterstützung. Klassisch ist natürlich auch die Rauchentwöhnung, da kommen sehr viele und auch Gewichtsreduzierung ist ein Thema.

Rauchentwöhnung ist zum Jahresstart ein passendes Beispiel - wie läuft das bei Ihnen ab?

Zunächst muss ich checken: Will der Patient das wirklich? Die Hypnose hilft, aber viel wichtiger noch ist der Wille - egal mit welchem Anliegen der Patient kommt. Wenn der der Wille da ist, mit dem Rauchen aufzuhören, macht die Hypnose die fehlenden 20 Prozent aus, die mein Verstand alleine nicht schafft.

Der Wille ist da - wie geht es weiter?

Bei mir besteht die Rauchentwöhnung aus zwei Sitzungen, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Bei der ersten Sitzung soll das Unterbewusstsein von Blockaden gelöst werden, bevor es beim zweiten Mal an die eigentliche Entwöhnung geht.

Also bin ich nach dem ersten Termin noch nicht rauchfrei?

Nach der ersten Sitzung muss sich am Rauchverhalten noch nichts ändern - nach der zweiten begrüße ich meine Patienten dann als Nichtraucher aus der Trance.

Und wie haben Sie das geschafft? Nehmen Sie uns mit in eine Sitzung.

Der Patient legt sich hin - ich lasse ihn einen Punkt mit den Augen fixieren, zum Beispiel meine Finger. Während ich weiterspreche, soll er sich darauf konzentrieren, dann schließt er die Augen und geht in die Trance.

Wie kann man diesen Zustand beschreiben?

Die Trance ist nichts anderes als der Zustand zwischen Wachsein und Schlafen. Der Patient ist nicht vollkommen weg, er nimmt seine Umwelt weiterhin wahr. Bellt beispielsweise ein Hund vor dem Haus, nimmt er das Bellen wahr, stört sich aber nicht daran. Dann fange ich mit der Hypnose an, bringe den Patienten in einen Entspannungszustand. Wir starten mit der Blockadelösung.

Wie sind diese Blockaden entstanden?

Sie müssen das so sehen: Jede Sekunde unseres Lebens speichern wir im Unterbewusstsein ab -sowohl die positiven als auch die negativen Erfahrungen. Und was beschäftigt uns? Die Negativen. Wenn wir nicht versuchen, diese zu lösen oder zu akzeptieren, macht uns das krank.

Und wie schaffen Sie es, meine Blockaden zu lösen?

Während der Patient in Trance liegt, bin ich diejenige, die immer redet. Ich lasse den Patienten all das Negative gedanklich vom Kopf bis in die Arme fließen - bis ich ihm die Handflächen öffne und er loslassen kann. Patienten berichten davon, dass sie diesen Prozess auch körperlich wahrgenommen haben, zum Beispiel werden die Arme schwer.

Wann kommt das Thema Rauchen ins Spiel?

Bei der sogenannten Wunschhypnose im Anschluss. Dabei programmiere ich den Wunsch, das Rauchen aufzuhören, dem Patienten sozusagen ins Unterbewusstsein.

Wie endet die Trance?

Ich hole den Patienten zurück - ebenso wichtig wie sanfte Einleitung und die Hypnose an sich ist das Ausleiten. Ich zähle dann bis drei und Schritt für Schritt stabilisieren sich Blutdruck und Kreislauf des Patienten, er wird wacher und beginnt langsam wieder, seinen Körper zu spüren und kann sich wieder bewegen.

Wie lange dauert eine solche Sitzung?

45 Minuten bis zu einer Stunde - auch wenn es derjenige als viel kürzer empfindet.

Wie reagieren Ihre Patienten, wenn Sie zurückkommen?

Nach der ersten Sitzung sind die meisten erstaunt - vor allem über den Vorgang bei der Blockadelösung. Vielen wird dann bewusst, dass sie es nicht hätten beeinflussen können, ihre Skepsis fällt ab. Die Patienten fühlen sich unbeschwerter, leichter - die Schwere im Magen, bedrückende Gedanken und Stress sind erst mal weg.

Rauchfrei bin ich immer noch nicht - wie geht es weiter?

Circa eine Woche später es geht wieder in die Trance, in die eigentliche Rauchentwöhnung. Dafür lassen wir alles los, was mit dem Thema zu tun hat - alle negativen Erfahrungen und Gedanken, Angst vor Krankheiten zum Beispiel. Die sollen einen später nicht mehr belasten.

Hat er Patient alles losgelassen - ähnlich wie bei der Blockadelösung - programmiere ich sein Unterbewusstsein, sage ihm, dass er das Rauchen nicht mehr braucht und es schädlich für seine Gesundheit ist.

Sie pflanzen diese Gedanken sozusagen ein?

Eigentlich ist es so, dass derjenige in dem Moment einen Vertrag mit sich abschließt. Der Patient sagt: Ich achte meinen Körper und bin für ihn verantwortlich - wenn ich rauche, respektiere ich meinen Körper nicht, schade ihm. Dann wird das Unterbewusstsein noch einmal befragt, ob der Patient wirklich bereit ist, heute aufzuhören. Dann warte ich auf ein Zeichen des Patienten, der hebt den Finger.

Was, wenn dieses Zeichen ausbleibt?

Bisher hatte ich den Fall noch nicht, dass das Unterbewusst sein nein gesagt hat. Wer sich auf die Hypnose einlässt, der will diesen Weg auch gehen. Wer bei mir eine Entwöhnung macht, macht sie einmal und kein zweites Mal, weil ich weiß, dass sie funktioniert.

Ich stehe meinen Patienten in den zwei Wochen danach weiter als Ansprechpartner zur Verfügung. Oft brauchen sie nur einen kleinen Zuspruch, eine Motivation von mir. Andere haben mehr zu kämpfen, das ist total unterschiedlich.

Wie es längerfristig nach sechs oder zwölf Monaten aussieht, weiß ich nicht. Ich sage: Wer die ersten zwei Wochen überstanden hat, ist Nichtraucher. Sicher gibt es Auslöser - eine Trennung, ein Todesfall in der Familie, der Verlust des Arbeitsplatzes - die einen Rückfall verursachen. Das sind aber die Ausnahmen.

Gerade beim Thema Nichtrauchen lauern sicher viele schwarze Schafen mit großen Versprechen zur Hypnose - wie erkenne ich, dass ich in guten Händen bin?

Ich kann nur für mich sprechen - ich mache Hypnose und habe zusätzlich eine psychologische Ausbildung. Wichtig ist, sich vor und vor allem auch nach dem Termin als Therapeut Zeit für den Patienten zu nehmen. Es passiert oft, dass während der Hypnose unterdrückte Gefühle und Gedanken hervorkommen, Tränen fließen, eine Trauer verarbeitet wird. Hier ist es Aufgabe des Therapeuten, sich Zeit zu nehmen. Außerdem spielt Aufklärung eine wichtige Rolle: Medizinische Hypnose ist nichts anderes als der Zustand zwischen Wachsein und Schlafen und es ist zu jederzeit möglich, aus diesem Zustand zurückgeholt zu werden und die Hypnose zu stoppen.